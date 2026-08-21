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Στις 19:00, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει ζωντανά από το Ζάγκρεμπ τον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, με τον Λευτέρη Πετρούνια να διεκδικεί ακόμη μία σημαντική διάκριση.

Ο Έλληνας πρωταθλητής στους κρίκους πήρε το εισιτήριο για τον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία στα προκριματικά, έχοντας συγκεντρώσει 14,400 βαθμούς. Ο Πετρούνιας θα επιχειρήσει να προσθέσει στη συλλογή του το 9ο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο της καριέρας του.

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Στις 21:15, η αθλητική δράση μεταφέρεται στη Λωζάνη, όπου διεξάγεται το IAAF Diamond League. Η διοργάνωση θα μεταδοθεί επίσης απευθείας από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Στο μήκος θα αγωνιστεί ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος επιστρέφει λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής θα κυνηγήσει ακόμη μία μεγάλη επίδοση, θέλοντας να συνεχίσει τις υψηλές πτήσεις του στον αγωνιστικό χώρο.