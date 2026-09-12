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Ο Έλληνας πρωταθλητής επιδιώκει τη ρεβάνς απέναντι στον Τζαμαϊκανό Τατζέι Γκέιλ μετά την πρόσφατη ήττα του στο Diamond League των Βρυξελλών.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει ειδικούς κανονισμούς για τα άλματα, επιτρέποντας στους αθλητές να πραγματοποιήσουν συνολικά έως τέσσερις προσπάθειες για την ανάδειξη του νικητή.

Η World Athletics θα μοιράσει το συνολικό ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων στους αθλητές που αγωνίζονται στα 28 αγωνίσματα του πρωταθλήματος.

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Με στόχο να ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν με ακόμη μία σπουδαία επίδοση, ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, στο Ultimate Championship, που διεξάγεται στη Βουδαπέστη.

Στην ουγγρική πρωτεύουσα ο Έλληνας πρωταθλητής έχει, παράλληλα, την ευκαιρία να πάρει τη ρεβάνς από τον Τζαμαϊκανό Τατζέι Γκέιλ, ο οποίος τον είχε αιφνιδιάσει με το τελευταίο του άλμα στον τελικό του μήκους στο Diamond League των Βρυξελλών.

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Η συγκεκριμένη ήττα αποτέλεσε μόλις τη δεύτερη περίπτωση μέσα στη σεζόν του ανοιχτού στίβου του 2026 κατά την οποία ο Τεντόγλου δεν ολοκλήρωσε έναν αγώνα στην πρώτη θέση.

Η πρώτη φορά είχε συμβεί στο Diamond League της Ρώμης, στις αρχές του καλοκαιριού. Τότε ο Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ, ο οποίος βρίσκεται επίσης στη Βουδαπέστη για το Ultimate Championship, είχε επικρατήσει, με τον Τεντόγλου να θεωρεί ότι αδικήθηκε από τις αποφάσεις των κριτών.

Στον αγώνα του μήκους στο Ultimate Championship θα συμμετάσχουν ακόμη ο Ελβετός Ζίμον Εχάμερ, ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλντέ, ο Ουζμπέκος Ανβάρ Ανβάροφ, ο Κινέζος Μινγκούν Τζανγκ και ο Σέρβος Λούκα Μπόσκοβιτς.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ultimate Championship έχει σχεδιαστεί με συγκεκριμένη μορφή. Σε καθεμία από τις τρεις ημέρες της διοργάνωσης περιλαμβάνονται κυρίως δρομικά αγωνίσματα έως τα 5.000 μέτρα, μία ρίψη, ένα οριζόντιο άλμα, ένα κάθετο άλμα και ένα αγώνισμα σκυταλοδρομίας. Η μοναδική εξαίρεση αφορά το Σάββατο, ημέρα κατά την οποία δεν πραγματοποιείται σκυταλοδρομία.

Στα άλματα και στις ρίψεις οι τελικοί διεξάγονται απευθείας, όμως υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τη συνηθισμένη διαδικασία. Οι αθλητές και οι αθλήτριες δεν έχουν στη διάθεσή τους έξι προσπάθειες, αλλά ξεκινούν με μόλις δύο.

Στη συνέχεια, δικαίωμα για τρίτη προσπάθεια αποκτούν μόνο οι έξι κορυφαίοι της κατάταξης, ενώ στην τέταρτη και τελευταία προσπάθεια προκρίνονται αποκλειστικά οι τέσσερις καλύτεροι μέχρι εκείνο το σημείο. Έτσι, οι νικητές και οι νικήτριες των αγωνισμάτων θα προκύπτουν έπειτα από συνολικά τέσσερις προσπάθειες.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το οικονομικό έπαθλο της διοργάνωσης, καθώς η World Athletics θα μοιράσει συνολικά 10 εκατομμύρια δολάρια στους αθλητές και τις αθλήτριες που θα λάβουν μέρος στα 28 αγωνίσματα.

Όλοι οι συμμετέχοντες και όλες οι συμμετέχουσες θα παραλάβουν, επίσης, ένα μοναδικό αναμνηστικό βραχιόλι, στο οποίο θα είναι χαραγμένο το όνομά τους, ενώ οι νικητές και οι νικήτριες θα λάβουν ένα ιδιαίτερα καλαίσθητο τρόπαιο.