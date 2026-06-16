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Η Αγγλία ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 της Αμερικής, έχοντας όμως και μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής στο ρόστερ της, αφού ο Τρέβορ Τσάλομπα θα αντικαταστήσει τον Τίνο Λιβραμέντο.

Αντιμετωπίζοντας ένα πρόβλημα στη γάμπα, ο Τίνο Λιβραμέντο δεν κατάφερε να τεθεί στη διάθεση του Τόμα Τούχελ και έτσι, η Αγγλία εκμεταλλεύτηκε τον κανονισμό της FIFA για να καλέσει τον Τρέβορ Τσάλομπα στο Μουντιάλ.

🚨 Official: Trevoh Chalobah replaces Tino Livramento into the England squad. ✅🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/e04dItjXS7 June 16, 2026

Κάθε ομάδα μπορούσε να κάνει μία αλλαγή στο ρόστερ της, μέχρι και 24 ώρες πριν την πρεμιέρα της, σε περίπτωση τραυματισμού και τα «τρία λιοντάρια», άφησαν εκτός τον φουλ μπακ της Νιούκαστλ, επιλέγοντας τον αμυντικό της Τσέλσι, για να καλυφθεί το κενό του.