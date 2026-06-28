Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Αγγλία επικράτησε του Παναμά με 2-0, ολοκληρώνοντας τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 στην πρώτη θέση του 12ου ομίλου.

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ άνοιξε το σκορ στο 62ο λεπτό και ο Χάρι Κέιν διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα πέντε λεπτά αργότερα.

Με αυτό το γκολ, ο Κέιν έφτασε τα έντεκα τέρματα σε Παγκόσμια Κύπελλα, ξεπερνώντας την ιστορική επίδοση του Γκάρι Λίνεκερ.

Η αγγλική ομάδα συγκέντρωσε επτά βαθμούς και προκρίθηκε στη φάση των 32, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ο Παναμάς ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση χωρίς να καταφέρει να συγκεντρώσει κάποιον βαθμό.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Αγγλία δεν εντυπωσίασε, αλλά έκανε αυτό που έπρεπε. Νίκησε τον αποκλεισμένο Παναμά με 2-0, έκλεισε νικηφόρα τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 και κατέκτησε την πρώτη θέση του 12ου ομίλου. Το ματς κρίθηκε ουσιαστικά μέσα σε πέντε λεπτά, με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ να ανοίγει το σκορ στο 62’ και τον Χάρι Κέιν να βάζει τη σφραγίδα του στο 67’.

Η Αγγλία είχε την μπάλα, ο Παναμάς την υπομονή

Advertisement

Advertisement

Στο πρώτο ημίχρονο η εικόνα ήταν ξεκάθαρη. Η Αγγλία είχε την κατοχή, προσπαθούσε να ανοίξει την πολυπρόσωπη άμυνα του Παναμά, αλλά χωρίς καθαρό μυαλό στην τελική πάσα. Ο Παναμάς έπαιζε χαμηλά, compact, περιμένοντας την ευκαιρία του στην αντεπίθεση.

Οι Άγγλοι απείλησαν κυρίως με προσπάθειες του Ράσφορντ και του Σάκα, όμως ο Παναμάς άντεξε μέχρι την ανάπαυλα και μάλιστα είχε και δική του καλή στιγμή με τον Ροντρίγκες. Το 0-0 του ημιχρόνου αποτύπωνε την αγγλική δυσκολία να μετατρέψει την υπεροχή σε πραγματικό κίνδυνο.

Πέντε λεπτά ήταν αρκετά

Στο δεύτερο μέρος η Αγγλία μπήκε πιο αποφασισμένη. Ο Κέιν έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 57’, όταν ο Μοσκέρα απέκρουσε το δυνατό σουτ του. Πέντε λεπτά αργότερα ήρθε η λύση. Ο Σάκα εκτέλεσε κόρνερ, ο Μπέλιγχαμ κινήθηκε έξυπνα μέσα στην περιοχή και με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Στο 67’ ο ίδιος παίκτης έγινε δημιουργός. Ο Μπέλιγχαμ γέμισε από αριστερά και ο Κέιν, με κεφαλιά, έκανε το 0-2. Ένα γκολ με ιδιαίτερη σημασία, καθώς σύμφωνα με το Reuters ήταν το 11ο του Κέιν σε Παγκόσμιο Κύπελλο, επίδοση που τον φέρνει πάνω από τον Γκάρι Λίνεκερ στην ιστορική λίστα των Άγγλων σκόρερ στη διοργάνωση.

Πρώτη θέση και ραντεβού με ΛΔ Κονγκό

Advertisement

Με αυτή τη νίκη η Αγγλία τερμάτισε πρώτη στον όμιλό της με επτά βαθμούς, μπροστά από την Κροατία, ενώ ο Παναμάς αποχαιρέτησε τη διοργάνωση χωρίς βαθμό. Η συνέχεια φέρνει τα “τρία λιοντάρια” στη φάση των 32, όπου αντίπαλος θα είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπως επιβεβαιώνει και η αγγλική ομοσπονδία μετά την ολοκλήρωση των ομίλων.

Οι συνθέσεις

Παναμάς: Μοσκέρα, Κόρντομπα, Εσκομπάρ, Χάρβεϊ (88’ Κιντέρο), Αντράντε, Μουρίγιο, Γκουτιέρες (88’ Ντέιβις), Μαρτίνες, Χ. Λ. Ροντρίγκες (71’ Λορντόνιο), Μπαρκένας (71’ Ντίας), Τ. Ροντρίγκες.

Advertisement

Αγγλία: Πίκφορντ, Κόνα, Ο’ Ράιλι, Γκέι, Κουάνσα (63’ Σπενς), Άντερσον (84’ Χέντερσον), Ρότζερς, Μπέλιγχαμ, Σακά (63’ Μαντουέκε), Ράσφορντ, Κέιν (84’ Γουότκινς