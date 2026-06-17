Ο Μαρσέλο Μπιέλσα απάντησε με το δικό του ξεχωριστό τρόπο για το χαμό που έγινε με την αμφιλεγόμενη φωτογράφιση της FIFA για το Μουντιάλ, στην οποία φαίνεται να κοιτάει εσκεμμένα προς τα κάτω.
Πιο συγκεκριμένα, ο 70χρονος Αργεντίνος τεχνικός είχε μια αμήχανη στιχομυθία με δημοσιογράφο την Δευτέρα (15/6) γύρω από την επίσημη φωτογράφιση της ομάδας, με τον προπονητή της Ουρουγουάης να δηλώνει: «Δεν είμαι μοντέλο».
Η ερώτηση του ρεπόρτερ φάνηκε να ενοχλεί τον Μπιέλσα μετά την ισοπαλία 1-1 της ομάδας του με τη Σαουδική Αραβία. Ο εκκεντρικός προπονητής, γνωστός με το παρατσούκλι «El Loco» (Ο Τρελός), ρωτήθηκε για ποιο λόγο στην επίσημη φωτογράφιση κοιτούσε προς τα κάτω αντί να κοιτάζει απευθείας τον φακό. Μάλιστα, είχαν διατυπωθεί υποθέσεις ότι ίσως επρόκειτο για κάποια μορφή διαμαρτυρίας.
«Δεν χρειάζεται να δώσω καμία εξήγηση. Η φωτογραφία τραβήχτηκε όπως τραβήχτηκε», απάντησε απότομα ο Μπιέλσα και πρόσθεσε: «Δεν είμαι μοντέλο». Αντί όμως να σταματήσει εκεί, συνέχισε: «Όχι, δεν έχω καμία απάντηση σε αυτό. Πρέπει επίσης να εξηγήσω γιατί δεν κοιτάζω τους ανθρώπους που μου μιλούν αυτή τη στιγμή;».
Όταν στη συνέχεια του έγινε διαφορετική ερώτηση, ο Μπιέλσα αρνήθηκε να αφήσει το θέμα να περάσει. «Υπάρχει ένα όριο στο τι χρειάζεται να εξηγούμε», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα. «Αν φοράω γυαλιά, γιατί φοράω γυαλιά; Κοιτάζεις κάποιον στα μάτια, γιατί το κάνεις αυτό;» Και κατέληξε: «Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να φοράς γυαλιά, να κοιτάζεις κάποιον στα μάτια ή να κοιτάζεις προς τα κάτω».