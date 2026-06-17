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Ο Γκιγιέρμο Οτσόα άνοιξε την καρδιά του σε μια συγκινητική τοποθέτηση, μιλώντας για την τεράστια σημασία που είχε η Εθνική ομάδα του Μεξικό σε όλη την ποδοσφαιρική και προσωπική του διαδρομή. Ο 40χρονος τερματοφύλακας, που έχει γράψει ιστορία με τη μακροχρόνια παρουσία του σε κορυφαίο επίπεδο, άφησε να εννοηθεί πως το φινάλε της καριέρας του πλησιάζει.

🇲🇽😢 Guillermo Ochoa: "The Mexico national team has always been my compass, my direction in my career, in my life. I can't imagine my career without the national team. I don't know what my career would be like without Mexico. Now my time with the national team is coming to an… pic.twitter.com/HXfOQ8kZqp Advertisement Advertisement June 16, 2026

«Η Eθνική ομάδα του Μεξικού ήταν πάντα η πυξίδα μου, η κατεύθυνση στην καριέρα και στη ζωή μου. Δεν μπορώ να φανταστώ την πορεία μου χωρίς αυτή. Δεν βλέπω πολύ περισσότερο νόημα στο ποδόσφαιρο. Έδωσα τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σε μια δήλωση που αποτυπώνει το μέγεθος της σχέσης του με την «Tri».

Ο Οτσόα αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, έχοντας συμμετάσχει σε 6 Παγκόσμια Κύπελλα (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026), επίδοση που τον κατατάσσει σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ ποδοσφαιριστών μαζί με τους Μέσι και Ρονάλντο.