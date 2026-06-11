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Λίγες ώρες πριν από την πρώτη σέντρα του Μουντιάλ 2026, η FIFA έδωσε στην δημοσιότητα την μορφή που θα έχουν τα ατομικά βραβεία της διοργάνωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η διοργανώτρια ομοσπονδία, σε συνεργασία με τον μεγάλο χορηγό της αποκάλυψε τα χρυσά τρόπαια που θα απονεμηθούν στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του τουρνουά.

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Τα εντυπωσιακά έπαθλα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Το Χρυσό Παπούτσι, που θα δοθεί στον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, το Χρυσό Γάντι που απονέμεται στον πολυτιμότερο τερματοφύλακα, ενώ η Χρυσή Μπάλα θα δοθεί στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του Μουντιάλ.

FIFA have unveiled the Golden Boot, Golden Ball, and Golden Glove awards for the World Cup 🏅 pic.twitter.com/EwgXmAIbE5 June 11, 2026