Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026 η Γερμανία, καθώς συνέτριψε το Κουρασάο με 7-1 στο Houston Stadium για την πρεμιέρα του 5ου ομίλου. Παρά τη βαριά ήττα, η ομάδα της Καραϊβικής είχε έναν σημαντικό λόγο να χαμογελά, αφού σημείωσε το πρώτο γκολ της ιστορίας της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα «πάντσερ» επέβαλαν από τα πρώτα λεπτά τον ρυθμό τους στην αναμέτρηση και κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα μόλις στο 6ο λεπτό. Ο Ενμέτσα συνεργάστηκε άψογα με τον Βιρτς, έφυγε σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή και με ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ.

Advertisement

Advertisement

Ο μέσος των Γερμανών συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα, δοκιμάζοντας τα πόδια του και σε δύο ακόμη περιπτώσεις από μακρινή απόσταση. Από την άλλη πλευρά, το Κουρασάο απείλησε για πρώτη φορά στο 19′, όταν ο Μπακούνα επιχείρησε ένα άστοχο σουτ.

Δύο λεπτά αργότερα, ωστόσο, ήρθε η ιστορική στιγμή για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Ντικ Άντβοκαατ. Ο Κομενέντσια εξαπέλυσε δυνατό σουτ, νίκησε τον Νόιερ και πέτυχε το πρώτο γκολ της χώρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η ισοφάριση προκάλεσε προσωρινή αμηχανία στους παίκτες του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, οι οποίοι χρειάστηκαν λίγα λεπτά για να ανακτήσουν τον έλεγχο. Στο 38′ ο Σλότερμπεκ, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μπράουν, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά για το 2-1.

Πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια, η Γερμανία βρήκε και τρίτο γκολ. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Χάβερτς ευστόχησε από την άσπρη βούλα, σε πέναλτι που είχε κερδίσει ο ιδιαίτερα δραστήριος Ενμέτσα, διαμορφώνοντας το 3-1 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος άρχισε ιδανικά για τους Γερμανούς, καθώς χρειάστηκαν μόλις 70 δευτερόλεπτα για να ανεβάσουν τον δείκτη του σκορ στο 4-1, με τον Μουσιάλα να ολοκληρώνει υποδειγματικά την προσπάθειά του.

Παρότι στη συνέχεια χαμήλωσαν τον ρυθμό τους, οι παίκτες του Νάγκελσμαν συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση. Ο Μπράουν σημείωσε το πέμπτο γκολ στο 68ο λεπτό με όμορφο τελείωμα, ενώ στο 78′ ο Ουντάβ εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση μέσα στην περιοχή και πέτυχε το 6-1. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 88′, όταν ο Χάβερτς βρήκε ξανά δίχτυα, ολοκληρώνοντας τον θρίαμβο της ομάδας του.

Γερμανία (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Τα, Κίμιχ, Σλότερμπεκ, Μπράουν, Πάβλοβιτς, Μουσιάλα, Βιρτς, Σανέ, Ενμέτσα, Χάβερτς.

Κουρασάο (Ντικ Άντβοκαατ): Ρουμ, Φλοράνους, Ομπίσπο, Μπαζόερ, Φόνβιλ, Ζ. Μπακούνα, Κομενέντσια, Λ. Μπακούνα, Τσονγκ, Λοκαντία, Χάνσεν.