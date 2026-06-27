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Το γκολ προήλθε από λάθος εκτίμηση του τερματοφύλακα Φερνάντο Μουσλέρα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ που έκρινε την αναμέτρηση.

Με αυτή τη νίκη, η Ισπανία κατέλαβε την πρώτη θέση στον όγδοο όμιλο και προκρίθηκε στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.

Η Ουρουγουάη απέτυχε να σημειώσει νίκη στη διοργάνωση, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός συνέχειας μαζί με τη Σαουδική Αραβία.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα, η Ουρουγουάη υπέστη και την αποβολή του Κανόμπιο, ολοκληρώνοντας την απογοητευτική της πορεία στο τουρνουά.

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Η Ισπανία έκανε αυτό που ξέρουν να κάνουν οι μεγάλες ομάδες στα κρίσιμα βράδια: δεν εντυπωσίασε απαραίτητα, αλλά πήρε το αποτέλεσμα. Με γκολ του Άλεξ Μπαένα στο 42’, νίκησε 1-0 την Ουρουγουάη στη Γκουανταλαχάρα, τερμάτισε πρώτη στον 8ο όμιλο και συνεχίζει στους «32» του Μουντιάλ 2026. Η Ουρουγουάη, αντίθετα, έμεινε εκτός συνέχειας, πληρώνοντας ακριβά όχι μόνο το συγκεκριμένο λάθος του Μουσλέρα, αλλά συνολικά την αδυναμία της να βρει νίκη σε έναν όμιλο όπου περίμενε να έχει πολύ καλύτερη τύχη.

Το λάθος που έκρινε το ματς

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Το παιχνίδι είχε νεύρο, ένταση, αλλά όχι πολλές μεγάλες φάσεις. Η Ισπανία μπήκε πιο δραστήρια, με τον Γιαμάλ να δίνει από νωρίς ταχύτητα και φαντασία στη δεξιά πλευρά, ενώ η Ουρουγουάη προσπάθησε να απαντήσει κυρίως με δύναμη, τρεξίματα και τις εμπνεύσεις των Βαλβέρδε και Νούνιες.

Η φάση που χώρισε τις δύο ομάδες ήρθε στο 42’. Ο Γιορέντε γύρισε από δεξιά, ο Μπαένα κοντρόλαρε, γύρισε το σώμα του και εκτέλεσε. Το σουτ δεν έμοιαζε άπιαστο, όμως ο πολύπειρος Φερνάντο Μουσλέρα δεν αντέδρασε σωστά και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Ήταν το 1-0 που έμελλε να μείνει μέχρι το τέλος.

Η Σελέστε δεν βρήκε απάντηση

Στο δεύτερο μέρος ο Μαρσέλο Μπιέλσα προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα της Ουρουγουάης, αλλά η ομάδα του δεν είχε καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια. Η Ισπανία, χωρίς να πατήσει γκάζι, κράτησε τον έλεγχο, διαχειρίστηκε το προβάδισμα και άγγιξε το 2-0 στο 86’, όταν ο Φεράν Τόρες συνεργάστηκε με τον Φαμπιάν Ρουίθ και σημάδεψε το δοκάρι.

Το φινάλε βρήκε την Ουρουγουάη εκνευρισμένη και απογοητευμένη. Η αποβολή του Κανόμπιο στις καθυστερήσεις ήταν σχεδόν συμβολική για μια βραδιά που πήγε στραβά και για μια διοργάνωση που τελείωσε πολύ νωρίτερα από ό,τι υπολόγιζαν οι «σελέστε». Με το 0-0 στο άλλο ματς του ομίλου, ανάμεσα σε Πράσινο Ακρωτήρι και Σαουδική Αραβία, η Ισπανία πέρασε πρώτη με 7 βαθμούς και το Πράσινο Ακρωτήρι δεύτερο, ενώ Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία έμειναν στους 2 και αποκλείστηκαν.

Συνθέσεις

Ουρουγουάη: Μουσλέρα, Βαρέλα, Κάσερες, Ολιβέρα, Σανάμπρια, Μπεντανκούρ, Ουγκάρτε, Βαλβέρδε, Κανόμπιο, Αραούχο, Νούνιες.

Αλλαγές: 46’ Ροσέτ αντί Μουσλέρα, 45’ Ντε Λα Κρουζ αντί Ουγκάρτε, 57’ Βίνιας αντί Βαλβέρδε, 70’ Ροντρίγκες αντί Σανάμπρια.

Ισπανία: Σιμόν, Γιορέντε, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Πέδρι, Μερίνο, Γιαμάλ, Μπαένα, Ογιαρθάμπαλ.

Αλλαγές: 60’ Ρουίθ αντί Πέδρι, 60’ Όλμο αντί Μερίνο, 66’ Πίνο αντί Μπαένα, 76’ Νίκο Γουίλιαμς αντί Γιαμάλ, 76’ Φεράν Τόρες αντί Ογιαρθάμπαλ.