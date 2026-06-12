Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ επιστρέψει στο Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1998 και οι παίκτες της προπονούνται εντατικά λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα τους στην διοργάνωση την Τετάρτη (16/6) με αντίπαλο το Ιράκ.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι απίστευτη φυσική κατάταση των Νορβηγών, γεγονός που εξηγείται με την διατροφή που ακολουθούν πιστά οι ποδοσφαιριστές, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τροφές όπως είναι το ψάρι, το τυρί και τα φρούτα.

Advertisement

Advertisement

Μάλιστα, η νορβηγική αποστολή θα έχει στην διάθεσή της για το Μουντιάλ περίπου 300 κιλά ψάρια, κυρίως σολομό και άλλες τοπικές σπεσιαλιτέ, 116 κιλά brunost, ένα παραδοσιακό νορβηγικό τυρί και περισσότερα από 6.000 φρούτα, που προορίζονται να γίνουν φυσικοί χυμοί για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Το μενού έχουν αναλάβει καλά εκπαιδευμένοι σεφ που ακολουθούν τις αποστολές της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας ήδη από την δεκαετία του 1990. Σε αυτό περιλαμβάνεεται φυσικά κοτόπουλο, μοσχάρι, ρύζι και πατάτες, ενώ μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην ενυδάτωση, δεδομένου ότι οι Νορβηγοί δεν είναι συνηθισμένοι στις υψηλές θερμοκρασίες που θα συναντήσουν κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις ΗΠΑ.