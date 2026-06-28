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Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η Αργεντινή επικράτησε της Ιορδανίας με 3-1, ολοκληρώνοντας τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες.
- Ο Τζιοβάνι Λο Σέλσο άνοιξε το σκορ, ενώ ο Λαουτάρο Μαρτίνες διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.
- Ο Αλ Ταμάρι μείωσε προσωρινά για την Ιορδανία, η οποία αποχαιρέτησε τη διοργάνωση χωρίς βαθμούς στην πρώτη ιστορική της συμμετοχή.
- Ο Λιονέλ Μέσι διαμόρφωσε το τελικό σκορ και έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε επτά συνεχόμενα παιχνίδια Παγκοσμίου Κυπέλλου.
- Η Αργεντινή προκρίθηκε ως πρώτη από τον όμιλό της και θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι στη φάση των 32.
Η Αργεντινή ολοκλήρωσε όπως έπρεπε την παρουσία της στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ, επικρατώντας με 3-1 της Ιορδανίας και φτάνοντας στο απόλυτο 3/3. Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση, όμως δεν χαλάρωσε. Με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα και τον Λιονέλ Μέσι να ξεκινά από τον πάγκο, η παγκόσμια πρωταθλήτρια έδειξε ξανά ότι διαθέτει βάθος, ποιότητα και προσωπικότητες για τη δύσκολη συνέχεια.
Η «Αλμπισελέστε» μπήκε δυνατά και στο 19’ άνοιξε το σκορ με υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τζιοβάνι Λο Σέλσο. Στο 31’ ο Λαουτάρο Μαρτίνες έκανε το 0-2 από το σημείο του πέναλτι, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Ιορδανία προσπάθησε να μείνει ζωντανή και μείωσε με τον Αλ Ταμάρι, δίνοντας χαρά στους φιλάθλους της, σε μια ιστορική πρώτη παρουσία της χώρας σε Μουντιάλ.
Όμως η τελευταία κουβέντα ανήκε στον Μέσι. Ο αρχηγός της Αργεντινής πέρασε στο ματς στο 60’ και στο 80’ εκτέλεσε ξανά υποδειγματικά φάουλ, γράφοντας το τελικό 1-3. Με αυτό το γκολ έφτασε τα έξι στη διοργάνωση και συνέχισε να γράφει ιστορία, καθώς, σύμφωνα με το Reuters, έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε επτά συνεχόμενα παιχνίδια Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η Αργεντινή περνά ως πρώτη από τον όμιλο με 9 βαθμούς και πλέον στρέφεται στη φάση των «32», όπου θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι. Η Ιορδανία αποχαιρετά τη διοργάνωση χωρίς βαθμό, αλλά με αξιοπρεπή παρουσία και με τη σημαντική εμπειρία της πρώτης συμμετοχής της σε τελική φάση Μουντιάλ.
Τα γκολ:
19’ Λο Σέλσο 0-1, 31’ Λαουτάρο Μαρτίνες πέν. 0-2, Αλ Ταμάρι 1-2, 80’ Μέσι 1-3.
Συνθέσεις
Ιορδανία: Αμπντουλαίλα, Νασίμπ, Αλ-Αράμπ, Αμπουνταχάμπ, Χαντάντ, Ρασντάν, Ραουαμπντές, Τάχα, Αζαϊέχ, Ολβάν, Φακουρι.
Αλλαγές: 46’ Ταμάρι, 46’ Αλ Μάρντι, 90’ Ομπάιντ, 90’ Σαραχ.
Προπονητής: Τζαμάλ Σελάμι.
Αργεντινή: Μαρτίνες, Σιμεόνε, Οταμέντι, Σενέσι, Ταλιαφίκο, Παρέδες, Παλάσιος, Παζ, Λο Σέλσο, Άλβαρες, Λαουτάρο Μαρτίνες.
Αλλαγές: 60’ ΜακΆλιστερ, 60’ Αλμάδα, 60’ Μέσι, 71’ Μπάρκο, 82’ Λόπες.
Προπονητής: Λιονέλ Σκαλόνι.