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Ο Τζιοβάνι Λο Σέλσο άνοιξε το σκορ, ενώ ο Λαουτάρο Μαρτίνες διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Ο Αλ Ταμάρι μείωσε προσωρινά για την Ιορδανία, η οποία αποχαιρέτησε τη διοργάνωση χωρίς βαθμούς στην πρώτη ιστορική της συμμετοχή.

Ο Λιονέλ Μέσι διαμόρφωσε το τελικό σκορ και έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε επτά συνεχόμενα παιχνίδια Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Αργεντινή προκρίθηκε ως πρώτη από τον όμιλό της και θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι στη φάση των 32.

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Η Αργεντινή ολοκλήρωσε όπως έπρεπε την παρουσία της στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ, επικρατώντας με 3-1 της Ιορδανίας και φτάνοντας στο απόλυτο 3/3. Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση, όμως δεν χαλάρωσε. Με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα και τον Λιονέλ Μέσι να ξεκινά από τον πάγκο, η παγκόσμια πρωταθλήτρια έδειξε ξανά ότι διαθέτει βάθος, ποιότητα και προσωπικότητες για τη δύσκολη συνέχεια.

Η «Αλμπισελέστε» μπήκε δυνατά και στο 19’ άνοιξε το σκορ με υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τζιοβάνι Λο Σέλσο. Στο 31’ ο Λαουτάρο Μαρτίνες έκανε το 0-2 από το σημείο του πέναλτι, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Ιορδανία προσπάθησε να μείνει ζωντανή και μείωσε με τον Αλ Ταμάρι, δίνοντας χαρά στους φιλάθλους της, σε μια ιστορική πρώτη παρουσία της χώρας σε Μουντιάλ.

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Όμως η τελευταία κουβέντα ανήκε στον Μέσι. Ο αρχηγός της Αργεντινής πέρασε στο ματς στο 60’ και στο 80’ εκτέλεσε ξανά υποδειγματικά φάουλ, γράφοντας το τελικό 1-3. Με αυτό το γκολ έφτασε τα έξι στη διοργάνωση και συνέχισε να γράφει ιστορία, καθώς, σύμφωνα με το Reuters, έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε επτά συνεχόμενα παιχνίδια Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Αργεντινή περνά ως πρώτη από τον όμιλο με 9 βαθμούς και πλέον στρέφεται στη φάση των «32», όπου θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι. Η Ιορδανία αποχαιρετά τη διοργάνωση χωρίς βαθμό, αλλά με αξιοπρεπή παρουσία και με τη σημαντική εμπειρία της πρώτης συμμετοχής της σε τελική φάση Μουντιάλ.

Τα γκολ:

19’ Λο Σέλσο 0-1, 31’ Λαουτάρο Μαρτίνες πέν. 0-2, Αλ Ταμάρι 1-2, 80’ Μέσι 1-3.

Συνθέσεις

Ιορδανία: Αμπντουλαίλα, Νασίμπ, Αλ-Αράμπ, Αμπουνταχάμπ, Χαντάντ, Ρασντάν, Ραουαμπντές, Τάχα, Αζαϊέχ, Ολβάν, Φακουρι.

Αλλαγές: 46’ Ταμάρι, 46’ Αλ Μάρντι, 90’ Ομπάιντ, 90’ Σαραχ.

Προπονητής: Τζαμάλ Σελάμι.

Αργεντινή: Μαρτίνες, Σιμεόνε, Οταμέντι, Σενέσι, Ταλιαφίκο, Παρέδες, Παλάσιος, Παζ, Λο Σέλσο, Άλβαρες, Λαουτάρο Μαρτίνες.

Αλλαγές: 60’ ΜακΆλιστερ, 60’ Αλμάδα, 60’ Μέσι, 71’ Μπάρκο, 82’ Λόπες.

Προπονητής: Λιονέλ Σκαλόνι.