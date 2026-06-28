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Η Κολομβία δεν βρήκε το γκολ που άξιζε με βάση την εικόνα του αγώνα, αλλά βρήκε αυτό που κυνηγούσε: την πρώτη θέση στον 11ο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Το 0-0 απέναντι στην Πορτογαλία άφησε τους Λατινοαμερικάνους στην κορυφή, με τους Ίβηρες του Κριστιάνο Ρονάλντο να περνούν ως δεύτεροι.

Η ομάδα της Κολομβίας μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο πρώτο λεπτό απείλησε με τον Κόρδοβα. Στη συνέχεια πήρε μέτρα στο γήπεδο, πίεσε την Πορτογαλία και δημιούργησε αρκετές στιγμές γύρω από την περιοχή του Ντιόγκο Κόστα. Ο Χάμες Ροντρίγκες προσπάθησε να οργανώσει και να εκτελέσει, ο Λουίς Ντίας έδωσε ένταση από τα άκρα, ενώ ο Κόρδοβα ήταν μόνιμη πηγή κινδύνου.

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Η Πορτογαλία, από την άλλη, δεν είχε την άνεση άλλων αγώνων. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δοκίμασε να απειλήσει με απευθείας φάουλ, ενώ ο Μπρούνο Φερνάντες έχασε μεγάλη ευκαιρία, με τον Βάργκας να κρατάει όρθια την Κολομβία. Ο Ζοάο Φέλιξ είχε επίσης καλή στιγμή πριν από το ημίχρονο, αλλά το γκολ δεν ήρθε ούτε για τους Πορτογάλους.

Στο δεύτερο μέρος η Κολομβία συνέχισε να ψάχνει το γκολ της νίκης. Ο Ντιόγκο Κόστα χρειάστηκε να επέμβει ξανά, ενώ ο Χάμες Ροντρίγκες απείλησε στο 74’. Η μεγάλη στιγμή ήρθε στην εκπνοή, όταν ο Σάντσες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οριακό οφσάιντ.

Το τελικό 0-0 δεν χάλασε πάντως τα σχέδια της Κολομβίας. Οι Λατινοαμερικάνοι πήραν την πρωτιά και θα αντιμετωπίσουν την Γκάνα στη φάση των «32». Η Πορτογαλία θα παίξει με την Κροατία, σε ένα πολύ δυνατό ζευγάρι νοκ άουτ, ενώ η πιθανή μονομαχία Κριστιάνο Ρονάλντο – Λιονέλ Μέσι μπορεί πλέον να προκύψει μόνο στον τελικό.

Οι συνθέσεις

Κολομβία: Βάργκας, Λουκούμι, Αρίας, Πουέρτα, Μασάδο, Σάντσες, Χάμες Ροντρίγκες, Αρίας, Λέρμα, Λουίς Ντίας, Κόρδοβα.

Πορτογαλία: Κόστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο, Μέντες, Φερνάντες, Νέβες, Βιτίνια, Φέλιξ, Νέτο, Κριστιάνο Ρονάλντο.