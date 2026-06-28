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Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έζησε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της ποδοσφαιρικής της ιστορίας. Με ανατροπή απέναντι στο Ουζμπεκιστάν, επικράτησε 3-1 για την 3η αγωνιστική του 11ου ομίλου και εξασφάλισε θέση στους «32» του Μουντιάλ 2026, ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες.

Το ξεκίνημα, πάντως, ανήκε στους Ασιάτες. Το Ουζμπεκιστάν μπήκε δυνατά, απείλησε μόλις στα 24 δευτερόλεπτα με γκολ που δεν μέτρησε, αλλά στο 10’ βρήκε το προβάδισμα με τον Σομουρόντοβ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητά του και τελείωσε όμορφα τη φάση με σκάψιμο πάνω από τον Εμπασί.

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Το Κονγκό προσπάθησε να αντιδράσει και είδε ένα εξαιρετικό γκολ του Εμποκού να ακυρώνεται μέσω VAR. Η πίεση, όμως, συνεχίστηκε. Στο 68’ ο Βισά κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι, φέρνοντας το ματς στα ίσα. Δέκα λεπτά αργότερα, ο Μαγιέλε ολοκλήρωσε την ανατροπή με κοντινή προβολή, δίνοντας στους Αφρικανούς το προβάδισμα που έψαχναν.

Το τελικό χτύπημα ήρθε στο 90’+1’. Ο Βισά, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς, έγραψε το 3-1 με δεξί σουτ και σφράγισε μια ιστορική νίκη. Σύμφωνα με το Reuters, ήταν η πρώτη νίκη της ΛΔ Κονγκό σε Παγκόσμιο Κύπελλο, στην επιστροφή της στη διοργάνωση ύστερα από 52 χρόνια, ενώ η πρόκριση την οδηγεί σε αναμέτρηση με την Αγγλία στους «32».

Το Ουζμπεκιστάν, παρότι πάλεψε και προηγήθηκε, έμεινε τελευταίο στον όμιλο χωρίς βαθμό. Η ΛΔ Κονγκό, αντίθετα, τερμάτισε τρίτη με 4 βαθμούς και συνεχίζει σε ένα Μουντιάλ που ήδη έχει αποκτήσει ιστορική σημασία για τη χώρα.

Οι συνθέσεις

ΛΔ Κονγκό: Εμπασί, Φαν-Μπισάκα, Τουανζέμπε, Μπεμπά, Μαζουακού, Εμπούκου, Μουτουσάμι, Σαντίκι, Σιπενγκά, Μπακαμπού, Βισά.

Ουζμπεκιστάν: Νεμάτοβ, Κουσάνοβ, Αλιγιόνοβ, Ασουρμάτοβ, Νασρουλάεβ, Ουρόζοβ, Μοζγκοβόι, Σουκούροφ, Καμντάμοβ, Φαγζουλάεβ, Σομουρόντοβ.