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Ο Σούτσιτς άνοιξε το σκορ για τους Κροάτες στο 31ο λεπτό με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή.

Η Γκάνα ισοφάρισε προσωρινά στο 73ο λεπτό με τον Λούκασεν, μετά από χρήση του συστήματος VAR για τον έλεγχο της φάσης.

Ο Βλάσιτς πέτυχε το νικητήριο γκολ για την ομάδα του στο 83ο λεπτό, αξιοποιώντας την ασίστ του Λούκα Μόντριτς.

Παρά την ήττα της, η Γκάνα προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης ως τρίτη ομάδα του 12ου ομίλου.

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Η Κροατία πήρε αυτό που ήθελε, έστω κι αν χρειάστηκε να περιμένει μέχρι τα τελευταία λεπτά. Η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς νίκησε 2-1 τη Γκάνα, τερμάτισε στη δεύτερη θέση του 12ου ομίλου και έκλεισε θέση στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026. Η Γκάνα, παρά την ήττα, πέρασε κι εκείνη ως τρίτη, ενώ η Αγγλία κράτησε την κορυφή και ο Παναμάς έμεινε εκτός συνέχειας.

Ο Σούτσιτς άνοιξε τον δρόμο

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Το πρώτο ημίχρονο είχε κροατικό έλεγχο, αλλά όχι πολλές καθαρές φάσεις. Ο Βλάσιτς προειδοποίησε στο 17’, όταν το δυνατό σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι του Ασάρε. Στο 31’, όμως, η Γκάνα πλήρωσε την παθητική της στάση: ο Σούτσιτς, μετά την ασίστ του Κόβασιτς, έπιασε δυνατό συρτό σουτ έξω από την περιοχή και έγραψε το 1-0.

Η Γκάνα προσπάθησε να αντιδράσει λίγο πριν από την ανάπαυλα, με τον Σεμένιο να απειλεί στο 40’, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Λιβάκοβιτς. Οι Κροάτες πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα και με την αίσθηση ότι είχαν το ματς υπό έλεγχο.

Το VAR, ο Λούκασεν και η απάντηση του Βλάσιτς

Στο δεύτερο μέρος η Γκάνα ανέβασε μέτρα και βρήκε την ισοφάριση στο 73’. Ο Λούκασεν έκανε την προβολή μετά από εκτέλεση φάουλ του Νουάμα, το γκολ αρχικά ακυρώθηκε για οφσάιντ, αλλά μετά από on-field review μέτρησε κανονικά.

Η χαρά των Γκανέζων δεν κράτησε πολύ. Στο 83’, ο Λούκα Μόντριτς εκτέλεσε κόρνερ και ο Νίκολα Βλάσιτς με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1. Ο Μόντριτς έγινε, σύμφωνα με το Reuters, ο γηραιότερος παίκτης που κατέγραψε ασίστ σε Μουντιάλ, δίνοντας ακόμη ένα ιστορικό σημάδι σε μια τεράστια καριέρα.

Η Κροατία κράτησε το σκορ μέχρι το τέλος και θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία στο Τορόντο, ενώ η Γκάνα, που συνέχισε ως τρίτη, θα παίξει με την Κολομβία στο Κάνσας Σίτι.

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Συνθέσεις

Κροατία — Ζλάτκο Ντάλιτς: Λιβάκοβιτς, Πέρισιτς, Πόνγκρασιτς, Σούταλο, Στάνισιτς, Κόβασιτς, Μόντριτς, Βλάσιτς, Μπατούρινα, Σούτσιτς, Μπούντιμιρ.

Αλλαγές: Μάριο Πάσαλιτς, Ματάνοβιτς, Μάρκο Πάσαλιτς, Γκβάρντιολ.

Γκάνα — Κάρλος Κεϊρός: Ασάρε, Σενάγια, Ατζέτεϊ, Λούκασεν, Μένσα, Πάρτεϊ, Σεμένιο, Οβούσου, Σίμπο, Σουλεμάνα, Αγιού.

Αλλαγές: Όπονγκ, Φατάου, Νουάμα, Τόμας-Ασάντε, Γιρένκι.

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