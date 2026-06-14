Με ειδικά βραχιολάκια και το όνομα του Ντιόγκο Ζότα - Φωτό από Reuters, Wikimedia Commons

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Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού στο Μουντιάλ του 2026, η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας τιμάει τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα. Οι 26 παίκτες της αποστολής αποφάσιαν να φορέσουν ειδικά βραχιολάκια που αναγράφουν τα ονόματά τους μαζί με εκείνο του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή, έχοντάς τον έτσι συμβολικά πάντα στο πλευρό τους.

Η Πορτογαλία τιμά τον Ζότα με ένα ιδιαίτερο συμβολισμό στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Όπως αποκάλυψε ο Βιτίνια, η πρωτοβουλία ξεκίνησε από επίσημη επίσκεψη της ομάδας και έγινε αποδεκτή με μεγάλη συγκίνηση από τους παίκτες, οι οποίοι αποφάσισαν ομόφωνα να τη στηρίξουν.

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Το βραχιολάκι έχει σχεδιαστεί ώστε να πληροί τις προδιαγραφές για χρήση ακόμη και μέσα στους αγώνες, ενώ δόθηκε η δυνατότητα στους ποδοσφαιριστές να το φορούν όποτε οι ίδιοι επιθυμούν.

Portugal's players are wearing bracelets bearing the name of former teammate Diogo Jota during this World Cup 🇵🇹❤️ pic.twitter.com/5fR9K84zpe June 14, 2026

«Ο πρωθυπουργός μας πρόσφερε αυτό το περικάρπιο. Φρόντισαν να είναι ένα μοντέλο που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια των αγώνων. Σχεδίασε τα ονόματα όλων των παικτών και έκανε μια ειδική μνεία στον Ντιόγκο Ζότα», εξήγησε ο μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος αποκάλυψε επίσης ότι η απόφαση για το αν θα φορούσαν ή όχι το βραχιόλι αφέθηκε στη διακριτική ευχέρεια των παικτών. Η απάντηση της ομάδας, ωστόσο, ήταν άμεση.

«Μας άφησε να επιλέξουμε αν θέλαμε να το χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας ή στους αγώνες. Δεχθήκαμε αυτή την χειρονομία με μεγάλη αγάπη και αποφασίσαμε να την κάνουμε πράξη», πρόσθεσε.

🚨 TELLEMENT ÉMOUVANT…🥹🕊️



Vitinha 🇵🇹 révèle que les joueurs portugais porteront un bracelet offert par Luís Montenegro, Premier ministre portugais, avec leur nom et celui de Diogo Jota durant la Coupe du monde.pic.twitter.com/ogJwJf64AI — Actu Foot (@ActuFoot_) June 14, 2026

Το πρώτο παιχνίδι της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 17 Ιουνίου (04:00)εναντίον Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, στο NRG Stadium, στο Τέξας.

Η εικόνα των διεθνών της Πορτογαλίας στις προπονήσεις με τα συγκεκριμένα βραχιολάκια έχει ήδη κάνει τον γύρο του κόσμου, αναδεικνύοντας το έντονο συναισθηματικό δέσιμο της ομάδας με τον πρώην συμπαίκτη τους.