Παίζοντας εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, το Μεξικό «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες (2-0) και το Εκουαδόρ και έκλεισε θέση στους «16» της διοργάνωσης, όπου περιμένει μια εκ των Αγγλίας ή Κονγκό.
Η πρόκριση αυτή σηματοδότησε την πρώτη του Μεξικού σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1986 και έβαλε τέλος σε ένα σερί οκτώ αγώνων αποκλεισμού σε νοκ άουτ αγώνες Μουντιάλ., το μεγαλύτερο σερί στην ιστορία της διοργάνωσης.
Όπως ήταν φυσικό, οι Μεξικανοί γιόρτασαν έξαλλα την ιστορική επιτυχία τους, με χιλιάδες φιλάθλους να ξεχύνονται στους δρόμους.
Η εμβληματική πλατεία «La Minerva» έγινε για ακόμη μία φορά το βασικό σημείο συνάντησης των φιλάθλων των «Ελ Τρι».
Σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης της πολιτείας Χαλίσκο, έως και το πρώτο ημίχρονο είχαν συγκεντρωθεί περίπου 150.000 φίλαθλοι στο σημείο, δημιουργώντας μια απίστευτη ατμόσφαιρα.
Παίζοντας εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, το Μεξικό «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες (2-0) και το Εκουαδόρ και έκλεισε θέση στους «16» της διοργάνωσης, όπου περιμένει μια εκ των Αγγλίας ή Κονγκό.
Η πρόκριση αυτή σηματοδότησε την πρώτη του Μεξικού σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1986 και έβαλε τέλος σε ένα σερί οκτώ αγώνων αποκλεισμού σε νοκ άουτ αγώνες Μουντιάλ., το μεγαλύτερο σερί στην ιστορία της διοργάνωσης.
Όπως ήταν φυσικό, οι Μεξικανοί γιόρτασαν έξαλλα την ιστορική επιτυχία τους, με χιλιάδες φιλάθλους να ξεχύνονται στους δρόμους.
Η εμβληματική πλατεία «La Minerva» έγινε για ακόμη μία φορά το βασικό σημείο συνάντησης των φιλάθλων των «Ελ Τρι».
Σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης της πολιτείας Χαλίσκο, έως και το πρώτο ημίχρονο είχαν συγκεντρωθεί περίπου 150.000 φίλαθλοι στο σημείο, δημιουργώντας μια απίστευτη ατμόσφαιρα.