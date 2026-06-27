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Ο Τροσάρ σημείωσε δύο γκολ, ενώ οι Ντε Μπρόινε, Λουκάκου και Σαλεμάκερς διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα υπέρ των «κόκκινων διαβόλων».

Η Νέα Ζηλανδία κατάφερε να μειώσει προσωρινά σε 1-3 με τον Τζαστ, όμως η ανώτερη ποιότητα του Βελγίου διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα.

Με αυτή τη νίκη, το Βέλγιο συγκέντρωσε πέντε βαθμούς και κατέλαβε την κορυφή του ομίλου, υπερτερώντας της Αιγύπτου στη διαφορά τερμάτων.

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Το Βέλγιο μπήκε στο γήπεδο γνωρίζοντας ότι δεν είχε περιθώρια για άλλη μισή εμφάνιση. Μετά το 1-1 με την Αίγυπτο και το 0-0 με το Ιράν, οι «κόκκινοι διάβολοι» χρειάζονταν νίκη και πειστική εικόνα. Την πήραν με εμφατικό τρόπο: 5-1 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ 2026 και κορυφή στον όμιλο χάρη στη διαφορά τερμάτων.

Από τα πρώτα λεπτά φάνηκε ότι το Βέλγιο είχε μπει με το πόδι στο γκάζι. Ο Τροσάρ προειδοποίησε στο 11’ με σουτ στο δοκάρι, ο Ντε Μπρόινε απείλησε λίγο αργότερα, ενώ στο 20’ οι Βέλγοι κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Σέρμαν, το οποίο όμως ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR. Η υπεροχή τους τελικά καρποφόρησε στο 28’, όταν ο Τροσάρ πήρε το ριμπάουντ ύστερα από φάση που ξεκίνησε από κόρνερ του Ντε Μπρόινε και έκανε το 0-1.

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Η Νέα Ζηλανδία προσπάθησε να αντιδράσει, είχε κάποιες στιγμές με τον Πέιν και τον Γουντ να πιέζουν την άμυνα των Βέλγων, όμως η ποιότητα στη δημιουργία έκανε τη διαφορά. Ο Ντε Μπρόινε ήταν ο εγκέφαλος, ο Τροσάρ ο πιο επικίνδυνος παίκτης του γηπέδου και ο Βανάκεν έδινε συνεχώς στηρίγματα στον άξονα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Τροσάρ χτύπησε ξανά. Στο 50’ έκανε το 0-2, πάλι με συμμετοχή του Ντε Μπρόινε στη δημιουργία. Στο 66’ οι ρόλοι αντιστράφηκαν: ο Τροσάρ έδωσε την ασίστ και ο Ντε Μπρόινε εκτέλεσε για το 0-3, κλειδώνοντας ουσιαστικά τη νίκη.

Κι όμως, το παιχνίδι είχε ακόμη ένταση. Στο 84’ ο Τζαστ μείωσε σε 1-3 για τη Νέα Ζηλανδία και, με βάση το αποτέλεσμα στο άλλο ματς του ομίλου, έβαλε για λίγο άγχος στο Βέλγιο ως προς την πρώτη θέση. Εκεί μίλησε ο Λουκάκου. Μπήκε αλλαγή και στο 86’ σκόραρε με κεφαλιά, επαναφέροντας τους Βέλγους στην κορυφή. Στο 90+4’ ο Σαλεμάκερς, επίσης από τον πάγκο, έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 1-5.

Το Βέλγιο ολοκλήρωσε τον όμιλο με 5 βαθμούς, όσους και η Αίγυπτος, αλλά πήρε την πρώτη θέση στη διαφορά τερμάτων. Το Ιράν έμεινε στους 3 βαθμούς και η Νέα Ζηλανδία αποχαιρέτησε με 1 βαθμό.

Σκόρερ:

84’ Τζαστ – 28’, 50’ Τροσάρ, 66’ Ντε Μπρόινε, 86’ Λουκάκου, 90+4’ Σαλεμάκερς.

Συνθέσεις

Νέα Ζηλανδία: Κροκόμπ, Πέιν, Μπίντον, Κακάτσε, Σέρμαν, Μπελ, Στάμενιτς, Σινγκ, Τζαστ, Τόμας, Γουντ.

Αλλαγές: Μπόξαλ, ΜακΚόουατ, Ράνταλ, Ολντ, Ντε Βρις.

Προπονητής: Ντάρεν Μπέιζλι.

Βέλγιο: Κουρτουά, Τεάτε, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Καστάν, Ντε Μπρόινε, Τίλεμανς, Βανάκεν, Τροσάρ, Ντοκού, Ντε Κετελάρε.

Αλλαγές: Φερνάντες-Πάρδο, Ονάνα, Σαλεμάκερς, Ράσκιν, Λουκάκου.

Προπονητής: Ρούντι Γκαρσία.