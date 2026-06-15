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Δείτε αναλυτικά πού μπορείτε να παρακολουθήσετε τις σημερινές (15/6) αναμετρήσεις του Μουντιάλ 2026, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τους αγώνες των 7ου και 8ου Ομίλων.

Η δράση στη διοργάνωση συνεχίστηκε το Σάββατο (14/6), με τη Γερμανία και τη Σουηδία να ξεχωρίζουν χάρη στις επιβλητικές τους εμφανίσεις. Τα «πάντσερ» διέλυσαν με 7-1 το πρωτοεμφανιζόμενο Κουρασάο για τον 5ο Όμιλο, ενώ οι Σκανδιναβοί επικράτησαν άνετα της Τυνησίας με 5-1 στο πλαίσιο του 6ου Ομίλου.

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Στο πιο συναρπαστικό παιχνίδι της ημέρας, Ολλανδία και Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2, προσφέροντας πλούσιο θέαμα και έντονες συγκινήσεις. Την ίδια ώρα, η Ακτή Ελεφαντοστού έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης, καθώς λύγισε με 1-0 το Εκουαδόρ για τον 5ο Όμιλο.

Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις ακόμη αναμετρήσεις, οι οποίες θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τις ισορροπίες στους 7ο και 8ο Ομίλους.

Η αρχή γίνεται στις 19:00 στην Ατλάντα, όπου η Ισπανία αντιμετωπίζει το Πράσινο Ακρωτήρι για τον 8ο Όμιλο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Στις 22:00, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Σιάτλ, με το Βέλγιο να κοντράρεται με την Αίγυπτο για τον 7ο Όμιλο, σε ακόμη μία ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Τα ξημερώματα της Τρίτης (16/6), στις 01:00, η Σαουδική Αραβία θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ουρουγουάη στο Μαϊάμι, στο δεύτερο παιχνίδι της πρεμιέρας του 8ου Ομίλου. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί επίσης από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 04:00 στο Λος Άντζελες, όπου το Ιράν θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία για τον 7ο Όμιλο, σε αγώνα που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1.