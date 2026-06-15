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Η Ολλανδία μπήκε στο Μουντιάλ με την εικόνα της ομάδας που μπορεί να επιβάλει τον ρυθμό της, αλλά η Ιαπωνία της θύμισε ότι σε τέτοια διοργάνωση τίποτα δεν χαρίζεται. Στο Ντάλας, οι «Οράνιε» προηγήθηκαν δύο φορές, όμως οι μαχητικοί «Μπλε Σαμουράι» ισοφάρισαν ισάριθμες και απέσπασαν το 2-2, σε ένα ματς που πήρε φωτιά στο δεύτερο ημίχρονο.

Η πρώτη πράξη κύλησε με ένταση, αλλά χωρίς γκολ. Η Ολλανδία μπήκε πιο απειλητικά και μόλις στο 3ο λεπτό ο Μάλεν υποχρέωσε τον Σουζούκι σε σημαντική επέμβαση. Η Ιαπωνία απάντησε με διάθεση να πιέσει και να κλείσει χώρους, ενώ όσο περνούσε η ώρα έβρισκε περισσότερη αυτοπεποίθηση απέναντι σε μια ομάδα με μεγαλύτερη εμπειρία και ονόματα.

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Οι Ολλανδοί ανέβασαν στροφές μετά το 20λεπτο, με τον Μάλεν να απειλεί ξανά και τον Χάκπο να στέλνει την μπάλα άουτ από καλή θέση. Λίγο πριν το ημίχρονο, όμως, οι Ιάπωνες προειδοποίησαν. Ο Νακαμούρα και ο Ουέντα βρέθηκαν κοντά στο γκολ, δείχνοντας ότι το ματς δεν θα ήταν περίπατος για την ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν.

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν άλλη ιστορία. Στο 51′, ο Χράφενμπερχ σημάδεψε ιδανικά τον Φαν Ντάικ και ο αρχηγός της Ολλανδίας με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ήταν ένα γκολ με έντονη αύρα Λίβερπουλ, αλλά όχι αρκετό για να γονατίσει την Ιαπωνία.

Μόλις έξι λεπτά αργότερα, ο Νακαμούρα βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με χαμηλό σουτ νίκησε τον Βερμπρούγκεν, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα. Η Ολλανδία αντέδρασε γρήγορα και στο 64′ πήρε ξανά προβάδισμα, αυτή τη φορά με τον Σάμερβιλ, ο οποίος έφερε την μπάλα στο αριστερό και με ωραίο τελείωμα έκανε το 2-1.

Εκεί όπου οι «Οράνιε» έδειχναν ότι μπορούν να παγώσουν τον ρυθμό και να διαχειριστούν το αποτέλεσμα, η Ιαπωνία αρνήθηκε να παραδοθεί. Ο Σουζούκι κράτησε την ομάδα του ζωντανή με τις επεμβάσεις του και στο 89′ ήρθε η δικαίωση: ο Καμάντα βρέθηκε στη φάση που έκρινε το ματς και με κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-2, χαρίζοντας στην Ιαπωνία έναν βαθμό που μπορεί να αποδειχθεί χρυσός στη συνέχεια του ομίλου.

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Για την Ολλανδία, το αποτέλεσμα μοιάζει με χαμένη ευκαιρία. Για την Ιαπωνία, είναι κάτι παραπάνω από ισοπαλία. Είναι δήλωση παρουσίας.

Τα γκολ

51′ Φαν Ντάικ 1-0

57′ Νακαμούρα 1-1

64′ Σάμερβιλ 2-1

89′ Καμάντα 2-2

Οι συνθέσεις

Ολλανδία: Βερμπρούγκεν, Ντάμφρις, Φαν Χέκε, Φαν Ντάικ, Φαν ντε Φεν, Χράφενμπερχ, Ντε Γιόνγκ, Σάμερβιλ, Ρέιντερς, Χάκπο, Μάλεν.

Ιαπωνία: Σουζούκι, Γουατανάμπε, Τανιγκούτσι, Ίτο, Ντόαν, Καμάντα, Σάνο, Νακαμούρα, Κούμπο, Μαέντα, Ουέντα.