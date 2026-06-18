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Υπερβολή; Μπορεί. Όμως οι εικόνες των τελευταίων ετών δείχνουν πως μάλλον δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Όποιος αναζητούσε στα social media βίντεο με πανηγυρισμούς από τις νίκες της Αργεντινής στο Μουντιάλ του 2022, συχνά έβλεπε πρώτα σκηνές από το Μπαγκλαντές και μετά από τους δρόμους του Μπουένος Άιρες.

Από τη φάση των ομίλων μέχρι τον τελικό με τη Γαλλία και την κατάκτηση του τροπαίου έπειτα από 36 χρόνια αναμονής, εκατομμύρια φίλοι της «αλμπισελέστε» στο Μπαγκλαντές κατέκλυζαν δρόμους, πλατείες και γειτονιές, δημιουργώντας εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου.

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Τρία χρόνια αργότερα, το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα λόγω των μουσώνων, χιλιάδες φίλαθλοι συγκεντρώνονται σε δημόσιους χώρους για να παρακολουθήσουν τους αγώνες της Αργεντινής σε γιγαντοοθόνες.

Το έκτο Μουντιάλ του Μέσι και το νέο ξέσπασμα λατρείας

Η φετινή διοργάνωση έχει έναν ακόμη λόγο να συγκινεί τους φίλους του Μπαγκλαντές – άντε και της Αργεντινής. Ο Λιονέλ Μέσι συμμετέχει στο έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία. Μάλιστα, στην πρεμιέρα της «αλμπισελέστε» πέτυχε χατ τρικ, προσφέροντας ακόμη μία παράσταση που γέμισε χαμόγελα τους οπαδούς του τόσο στην Αργεντινή όσο και στο Μπαγκλαντές, όπου η δημοτικότητά του αγγίζει σχεδόν μυθικές διαστάσεις.

Το ερώτημα, βέβαια, παραμένει: Πώς γίνεται και μια χώρα 170 εκατομμυρίων κατοίκων, που βρίσκεται περίπου 17.000 χιλιόμετρα μακριά από την Αργεντινή να ανέπτυξε τόσο ισχυρούς δεσμούς με τον Μέσι και την εθνική ομάδα;

ASÍ SE FESTEJA EN BANGLADESH.



QUÉ LOCURA. 🤯🇧🇩🇦🇷 pic.twitter.com/2PEHbStv95 — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 17, 2026

Ο ρόλος του Μαραντόνα

Για πολλούς κατοίκους του Μπαγκλαντές, η απάντηση βρίσκεται στη δεκαετία του ’80. Τότε έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες έγχρωμες τηλεοράσεις και μαζί τους η δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά τα μεγάλα ποδοσφαιρικά γεγονότα.

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Το Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό αποτέλεσε σημείο καμπής. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα μάγεψε τον πλανήτη με τις εμφανίσεις του και έγινε ήρωας για εκατομμύρια ανθρώπους, μεταξύ αυτών και τους φιλάθλους του Μπαγκλαντές.

Η αναμέτρηση με την Αγγλία και τα δύο ιστορικά γκολ του, το «χέρι του Θεού» και το «γκολ του αιώνα», απέκτησαν ακόμη μεγαλύτερο συμβολισμό σε μια χώρα που είχε ζήσει την αποικιοκρατική κυριαρχία των Βρετανών.

Δεσμοί που ξεπερνούν το ποδόσφαιρο

Η σχέση των δύο χωρών δεν περιορίζεται μόνο στα γήπεδα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου ανεξαρτησίας του Μπαγκλαντές το 1971, αρκετές προσωπικότητες της Λατινικής Αμερικής και ιδιαίτερα της Αργεντινής εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους στον αγώνα του λαού της χώρας.

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Έναν χρόνο αργότερα, το 1972, οι δύο χώρες ανέπτυξαν διπλωματικές σχέσεις, οι οποίες διακόπηκαν το 1978. Η αναθέρμανσή τους ήρθε, συμβολικά αλλά και ουσιαστικά, μετά το Μουντιάλ του 2022. Τον Δεκέμβριο εκείνης της χρονιάς, ο υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής, Σαντιάγο Καφιέρο, ανακοίνωσε την πρόθεση της χώρας του να επαναλειτουργήσει την πρεσβεία της στη Ντάκα, επικαλούμενος την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων και τις προοπτικές συνεργασίας σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων και ο αθλητισμός.

Για πολλούς, η κίνηση αυτή επιβεβαίωσε ότι η ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στην Αργεντινή και το Μπαγκλαντές δεν αποτελεί απλώς ποδοσφαιρική συμπάθεια, αλλά έναν δεσμό που έχει χτιστεί εδώ και δεκαετίες και συνεχίζει να δυναμώνει.

🤯🇧🇩🇦🇷 EN BANGLADESH HICIERON UNA CAMISETA GIGANTE DE ARGENTINA.



Mirá lo que es esta locura. 😮‍💨 pic.twitter.com/iIUKaOUKn2 https://t.co/8tqtYOG28o Advertisement June 16, 2026