Ai Key Takeaways
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η Αίγυπτος προκρίθηκε στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026, μετά την ισοπαλία 1-1 με το Ιράν στην τελευταία αγωνιστική.
- Ο Σάμπερ άνοιξε το σκορ για τους Αιγυπτίους στο πέμπτο λεπτό, ενώ ο Ρασίν ισοφάρισε για το Ιράν στο δέκατο τρίτο λεπτό.
- Ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου απέκρουσε πέναλτι του Ταρέμι, διατηρώντας το σκορ σταθερό κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης.
- Στις καθυστερήσεις του αγώνα, το VAR ακύρωσε γκολ του Ιράν για οφσάιντ, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα υπέρ της Αιγύπτου.
- Το Ιράν συγκέντρωσε τρεις βαθμούς και αναμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να διεκδικήσει την πρόκριση ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες.
Η Αίγυπτος με τον πιο δραματικό τρόπο έφερε το 1-1 στο Μουντιάλ 2026 . Το παιχνίδι είχε όλα όσα μπορεί να χωρέσει ένα ματς Μουντιάλ: γκολ από τα πρώτα λεπτά, χαμένο πέναλτι, ένταση, σκληρές μονομαχίες και ένα φινάλε που κρίθηκε από το VAR. Γιατί στο 90+2’ οι Ιρανοί πίστεψαν ότι είχαν κάνει την ανατροπή της πρόκρισης, όμως το γκολ τους ακυρώθηκε για οφσάιντ για ελάχιστα εκατοστά. Έτσι, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η χαρά έγινε παγωμάρα για το Ιράν και λύτρωση για την Αίγυπτο.
Φωτιά από το ξεκίνημα
Η Αίγυπτος μπήκε ιδανικά στο παιχνίδι. Μόλις στο 5’, ο Μοχάμεντ Σαλάχ ξεκίνησε τη φάση από τα πλάγια, η ιρανική άμυνα δεν κατάφερε να απομακρύνει σωστά και ο Σάμπερ με ωραίο σουτ έκανε το 1-0. Ήταν το γκολ που έδινε αμέσως στους Αιγύπτιους το αποτέλεσμα που ήθελαν.
Το Ιράν, όμως, απάντησε σχεδόν αμέσως με μεγάλη ευκαιρία. Στο 8’, ο Μεχντί Ταρέμι, ο επιθετικός του Ολυμπιακού και μεγάλος ηγέτης της εθνικής του, κέρδισε πέναλτι. Ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση, αλλά ο Σουμπίρ έπεσε σωστά και απέκρουσε, κρατώντας προσωρινά το προβάδισμα της Αιγύπτου.
Η πίεση του Ιράν συνεχίστηκε και στο 13’ ήρθε η ισοφάριση. Ο Σουμπίρ απέκρουσε αρχικά το σουτ του Μοχαμάντι, όμως ο Ρασίν πήρε το ριμπάουντ και έγραψε το 1-1. Μέσα σε λιγότερο από ένα τέταρτο, το παιχνίδι είχε ήδη γίνει θρίλερ.
Το δεύτερο ημίχρονο και το θρίλερ του VAR
Μετά το εκρηκτικό ξεκίνημα, ο ρυθμός έπεσε. Οι δύο ομάδες είχαν ένταση, πάθος και πολλά δυνατά μαρκαρίσματα, αλλά λίγες καθαρές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Η Αίγυπτος φάνηκε να παίζει περισσότερο με το αποτέλεσμα, γνωρίζοντας ότι η ισοπαλία την εξυπηρετούσε. Το Ιράν, αντίθετα, έψαχνε το γκολ που θα του άνοιγε την πόρτα της απευθείας πρόκρισης.
Και το βρήκε. Ή τουλάχιστον έτσι νόμισε. Στο 90+2’, οι Ιρανοί σκόραραν και ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. Όμως η φάση ελέγχθηκε από το VAR και το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Μία γραμμή, λίγα εκατοστά, μία απόφαση που άλλαξε τη μοίρα δύο ομάδων.
Για την Αίγυπτο, ήταν η στιγμή της μεγάλης ανακούφισης. Για το Ιράν, η απόλυτη απογοήτευση. Ο Ταρέμι έμεινε με το χαμένο πέναλτι και η ομάδα του με την πικρή αίσθηση ότι η πρόκριση χάθηκε σε μία φάση που κρίθηκε από την τεχνολογία.
Συνθέσεις
Αίγυπτος – Χοσάμ Χασάν: Σουμπίρ, Χάνι, Ραμπιά, Αμπντελμονέμ, Ελ Φοτούχ, Τρεζεγκέ, Ασούρ, Λασίν, Σάμπερ, Σαλάχ, Ζίζο.
Ιράν – Αμίρ Γκαλενοέι: Μπειρανβάντ, Χαλιλζαντέ, Μιλάντ, Καναανί, Νεμάτι, Ρεζαεϊάν, Εζατολάχι, Μοχέμπι, Γκορμπανί, Ταρέμι, Σάμαν.