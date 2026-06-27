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Ο Σάμπερ άνοιξε το σκορ για τους Αιγυπτίους στο πέμπτο λεπτό, ενώ ο Ρασίν ισοφάρισε για το Ιράν στο δέκατο τρίτο λεπτό.

Ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου απέκρουσε πέναλτι του Ταρέμι, διατηρώντας το σκορ σταθερό κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα, το VAR ακύρωσε γκολ του Ιράν για οφσάιντ, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα υπέρ της Αιγύπτου.

Το Ιράν συγκέντρωσε τρεις βαθμούς και αναμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να διεκδικήσει την πρόκριση ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες.

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Η Αίγυπτος με τον πιο δραματικό τρόπο έφερε το 1-1 στο Μουντιάλ 2026 . Το παιχνίδι είχε όλα όσα μπορεί να χωρέσει ένα ματς Μουντιάλ: γκολ από τα πρώτα λεπτά, χαμένο πέναλτι, ένταση, σκληρές μονομαχίες και ένα φινάλε που κρίθηκε από το VAR. Γιατί στο 90+2’ οι Ιρανοί πίστεψαν ότι είχαν κάνει την ανατροπή της πρόκρισης, όμως το γκολ τους ακυρώθηκε για οφσάιντ για ελάχιστα εκατοστά. Έτσι, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η χαρά έγινε παγωμάρα για το Ιράν και λύτρωση για την Αίγυπτο.

Φωτιά από το ξεκίνημα

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Η Αίγυπτος μπήκε ιδανικά στο παιχνίδι. Μόλις στο 5’, ο Μοχάμεντ Σαλάχ ξεκίνησε τη φάση από τα πλάγια, η ιρανική άμυνα δεν κατάφερε να απομακρύνει σωστά και ο Σάμπερ με ωραίο σουτ έκανε το 1-0. Ήταν το γκολ που έδινε αμέσως στους Αιγύπτιους το αποτέλεσμα που ήθελαν.

Το Ιράν, όμως, απάντησε σχεδόν αμέσως με μεγάλη ευκαιρία. Στο 8’, ο Μεχντί Ταρέμι, ο επιθετικός του Ολυμπιακού και μεγάλος ηγέτης της εθνικής του, κέρδισε πέναλτι. Ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση, αλλά ο Σουμπίρ έπεσε σωστά και απέκρουσε, κρατώντας προσωρινά το προβάδισμα της Αιγύπτου.

Η πίεση του Ιράν συνεχίστηκε και στο 13’ ήρθε η ισοφάριση. Ο Σουμπίρ απέκρουσε αρχικά το σουτ του Μοχαμάντι, όμως ο Ρασίν πήρε το ριμπάουντ και έγραψε το 1-1. Μέσα σε λιγότερο από ένα τέταρτο, το παιχνίδι είχε ήδη γίνει θρίλερ.

Το δεύτερο ημίχρονο και το θρίλερ του VAR

Μετά το εκρηκτικό ξεκίνημα, ο ρυθμός έπεσε. Οι δύο ομάδες είχαν ένταση, πάθος και πολλά δυνατά μαρκαρίσματα, αλλά λίγες καθαρές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Η Αίγυπτος φάνηκε να παίζει περισσότερο με το αποτέλεσμα, γνωρίζοντας ότι η ισοπαλία την εξυπηρετούσε. Το Ιράν, αντίθετα, έψαχνε το γκολ που θα του άνοιγε την πόρτα της απευθείας πρόκρισης.

Και το βρήκε. Ή τουλάχιστον έτσι νόμισε. Στο 90+2’, οι Ιρανοί σκόραραν και ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. Όμως η φάση ελέγχθηκε από το VAR και το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Μία γραμμή, λίγα εκατοστά, μία απόφαση που άλλαξε τη μοίρα δύο ομάδων.

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Για την Αίγυπτο, ήταν η στιγμή της μεγάλης ανακούφισης. Για το Ιράν, η απόλυτη απογοήτευση. Ο Ταρέμι έμεινε με το χαμένο πέναλτι και η ομάδα του με την πικρή αίσθηση ότι η πρόκριση χάθηκε σε μία φάση που κρίθηκε από την τεχνολογία.

Συνθέσεις

Αίγυπτος – Χοσάμ Χασάν: Σουμπίρ, Χάνι, Ραμπιά, Αμπντελμονέμ, Ελ Φοτούχ, Τρεζεγκέ, Ασούρ, Λασίν, Σάμπερ, Σαλάχ, Ζίζο.

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Ιράν – Αμίρ Γκαλενοέι: Μπειρανβάντ, Χαλιλζαντέ, Μιλάντ, Καναανί, Νεμάτι, Ρεζαεϊάν, Εζατολάχι, Μοχέμπι, Γκορμπανί, Ταρέμι, Σάμαν.