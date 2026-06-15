Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι Ιάπωνες φημίζονται για το πόσο σέβονται την τάξη και τους κανώνες και οι πανηγυρισμοί τους στο ισόπαλο ματς με την Ολλανδία, είναι χαρακτηριστικοί της κουλτούρας τους.

Για λίγα λεπτά, η εμβληματική διάβαση της Σιμπούγια στο Tόκιο μετατράπηκε σε μια θάλασσα από σημαίες, συνθήματα και πανηγυρισμούς, καθώς φίλαθλοι γιόρταζαν τη δραματική ισοπαλία της Ιαπωνίας απέναντι στην Ολλανδία στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, δεν ήταν οι επευφημίες που τράβηξαν την προσοχή του κόσμου, αλλά η υποδειγματική αντίδραση του πλήθους όταν το φανάρι της κυκλοφορίας άναψε πράσινο.

Το βίντεο δείχνει εκατοντάδες Ιάπωνες και ξένους φιλάθλους να συγκεντρώνονται στη διάσημη διασταύρωση, να ανεμίζουν σημαίες, να τραγουδούν συνθήματα και να πανηγυρίζουν μετά τη συναρπαστική ισοπαλία 2-2 της Ιαπωνίας σε αγώνα που διεξήχθη στο Tέξας.

Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, με τους υποστηρικτές της ομάδας να αψηφούν τη βροχή για να γιορτάσουν το μαχητικό πνεύμα των «Μπλε Σαμουράι».

Όταν όμως το φανάρι άλλαξε σε πράσινο, οι φίλαθλοι σταμάτησαν αμέσως τους πανηγυρισμούς, απομακρύνθηκαν από το οδόστρωμα και άφησαν την κυκλοφορία να συνεχιστεί κανονικά, ένα στιγμιότυπο που πολλοί χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα χαρακτήρισαν χαρακτηριστικό παράδειγμα της πειθαρχίας και του σεβασμού στους δημόσιους κανόνες που διακρίνουν την ιαπωνική κοινωνία.

Japanese discipline is really something else.



During the celebrations, hundreds of fans gathered in the middle of a busy intersection while the traffic light was red, singing, chanting, and enjoying the moment together.



The instant the light turned green, they calmly stepped… — Out of Context Human Race (@NoContextHumans) June 15, 2026