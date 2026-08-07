Απίστευτες εικόνες μέσα από χειρουργείο στην Ιαπωνία την ώρα του μεγάλου σεισμού των 7,1 Ρίχτερ στις 28 Ιουλίου, έρχονται στην δημοσιότητα. Γιατροί και νοσηλευτές προσπαθούν να προστατεύσουν τον ασθενή την ώρα της επέμβασης η οποία διακόπηκε προσωρινά.
Ο σεισμός των 7,1 Ρίχτερ, ένας από τους πιο ισχυρούς στην Ιαπωνία, άφησε πίσω του 38 νεκρούς και τουλάχιστον 120 τραυματίες.
Στο βίντεο από την κάμερα του χειρουργείου σε νοσοκομείο της πόλης Κουμαμότο ενώ ήταν ήδη σε εξέλιξη η επέμβαση ασθενή υπό γενική αναισθησία φαίνονται τα πάντα να κλυδωνίζονται.
Όπως προκύπτει από τα πλάνα σχεδόν κανείς και τίποτα δεν μπορούσε να μείνει στη θέση του, με δύο από τα μέλη της χειρουργικής ομάδας να αγκαλιάζουν το χειρουργικό τραπέζι και τον ασθενή προκειμένου να τον προστατεύσουν.
Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, η επέμβαση διακόπηκε προσωρινά, ωστόσο λίγο αργότερα συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Σημειώνεται, δε, ότι το εν λόγω νοσοκομείο επέστρεψε στην κανονική του λειτουργία στις 5 Αυγούστου.
Ο ισχυρός σεισμός έπληξε το νότιο ιαπωνικό νησί Κιούσου το απόγευμα της 28ης Ιουλίου (ώρα Ιαπωνίας), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περίπου