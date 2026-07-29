Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών έπληξε την επαρχία Κουμαμότο στην Ιαπωνία, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων και εκτεταμένες υλικές καταστροφές σε κτίρια και υποδομές.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις εντατικές έρευνες στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου Aeon Mall, όπου σημειώθηκε μερική κατάρρευση και έκρηξη.

Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο διαρροής αερίου ως αιτία της έκρηξης, ενώ παράλληλα επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό αγνοουμένων από το εμπορικό κέντρο και ένα εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού.

Χιλιάδες νοικοκυριά στην περιοχή παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ η ιαπωνική κυβέρνηση καταγράφει σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και τις γέφυρες του νομού.

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Δραματικές ώρες εκτυλίσσονται στην πόλη Κουμαμότο της Ιαπωνίας, όπου τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου Aeon Mall, μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους.

Οι τοπικές πυροσβεστικές αρχές είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι αρκετοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εμπορικό κέντρο, ενώ υπήρχαν αναφορές και για έκρηξη στο σημείο.

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Σύμφωνα με αξιωματούχο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστροφών της επαρχίας Κουμαμότο, το τρίτο θύμα κατέληξε μετά από καρδιακή ανακοπή.

Several people are trapped inside a shopping mall that partially collapsed in an explosion after a 7.1-magnitude earthquake struck the Japanese city of Kumamoto, public broadcaster NHK reported.



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Footage inside the Aeon Mall in Kumamoto, Japan right after today's 7.0 earthquake, and before its collapse.



Things appear to be a bit chaotic, with mentioning of some strange ordor. pic.twitter.com/H9hmTjg51r — anila watto (@a_nila123) July 28, 2026

Στους 13 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό

Ο απολογισμός των θυμάτων από τον σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ που έπληξε το πρωί της Τρίτης τη νοτιοδυτική Ιαπωνία αυξήθηκε στους 13 νεκρούς, όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι.

Η επικεφαλής της ιαπωνικής κυβέρνησης δήλωσε ότι οι αρχές έχουν καταγράψει εκτεταμένες καταστροφές, με ανθρώπινες απώλειες, καταρρεύσεις κτιρίων, πυρκαγιές και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο.

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι αρκετοί άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι τόσο στο εμπορικό κέντρο της Κουμαμότο, το οποίο υπέστη μερική κατάρρευση, όσο και σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού που επλήγη από τον σεισμό.

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Νωρίτερα, η ιαπωνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών είχε ανακοινώσει την ανάσυρση δύο νεκρών γυναικών από το εμπορικό κέντρο Aeon Mall, όπου ένας όροφος κατέρρευσε λόγω της ισχυρής δόνησης. Παράλληλα, ακόμη τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε άλλες περιοχές του νομού Κουμαμότο, ανεβάζοντας περαιτέρω τον αριθμό των θυμάτων.

WATCH: The moment an explosion occurred at Aeon Mall in Kumamoto, Japan, following a powerful earthquake. pic.twitter.com/mIA5x23sGc — Breaking911 (@Breaking911) July 28, 2026

A 7.1 magnitude earthquake shook Japan’s southern main island of Kyushu on Tuesday, leaving several people dead and dozens of others injured or missing after part of a shopping center and a huge chimney at a paper factory collapsed, officials said. pic.twitter.com/Flw9uDEQmv Advertisement July 29, 2026

Απεγκλωβισμοί και χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα μετά τα 7,1 Ρίχτερ

Ο σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών έπληξε την επαρχία Κουμαμότο, στο νότιο νησί Κιούσου, αργά το απόγευμα της Τρίτης, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια, δρόμους και γέφυρες, ενώ χιλιάδες σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η κυβέρνηση της επαρχίας ανακοίνωσε ότι οι διασώστες που εργάστηκαν όλη τη νύχτα στο Aeon Mall Kumamoto κατάφεραν να απεγκλωβίσουν οκτώ ανθρώπους.

Δύο γυναίκες ηλικίας περίπου 20 ετών επιβεβαιώθηκε ότι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένα ακόμη άτομο βρισκόταν σε κατάσταση καρδιοπνευμονικής ανακοπής. Οι υπόλοιποι πέντε τραυματίες δεν αντιμετώπιζαν κίνδυνο για τη ζωή τους, σύμφωνα με τις αρχές.

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A magnitude 7.1 earthquake struck southern Japan this morning.



Stay safe. pic.twitter.com/CCyHABO2lY — SatoshiDeluxe (@DeluxeSatoshi) July 28, 2026

Εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής αερίου

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της έκρηξης που σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο λίγο μετά τον σεισμό. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπήρξε ισχυρή έκρηξη, ενώ κυβερνητικός αξιωματούχος έκανε λόγο για αναφορά πιθανής διαρροής αερίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί αν αυτή συνδέεται με το περιστατικό.

Εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Τμήμα του Aeon Mall, του μεγαλύτερου εμπορικού κέντρου της επαρχίας με περίπου 200 καταστήματα, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, με μία ολόκληρη πλευρά του κτιρίου να έχει καταρρεύσει, μεταλλικές δοκούς να προεξέχουν και μεγάλες ποσότητες συντριμμιών να καλύπτουν τον χώρο στάθμευσης.

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Γύρω από το συγκρότημα παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα να βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αναζητώντας εγκλωβισμένους και πιθανούς επιζώντες κάτω από τα ερείπια.

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🇯🇵 More than 50 people were injured in one of the prefectures on Kyushu Island in Japan after powerful 7,1 earthquakes



Japanese Prime Minister Sanae Takaichi reported that the tremors caused fires, damage to roads and bridges, as well as the collapse of buildings.



NHK reported… pic.twitter.com/hTFjhdZPl1 — Visegrád 24 (@visegrad24) July 28, 2026

Μαζικές εκκενώσεις και φόβοι για ισχυρούς μετασεισμούς

Οι ιαπωνικές αρχές παραμένουν σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, καθώς συνεχίζεται η αποτίμηση των ζημιών που προκάλεσε ο σεισμός στη νοτιοδυτική Ιαπωνία. Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι ανέφερε ότι υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, πυρκαγιές, καταρρεύσεις κτιρίων και σοβαρές ζημιές σε δρόμους και γέφυρες, καλώντας τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να μετακινηθούν σε ασφαλείς περιοχές.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, περίπου 300.000 πολίτες έλαβαν οδηγίες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν σε κέντρα φιλοξενίας που έχουν δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης.

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Παράλληλα, η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος νέων ισχυρών μετασεισμών και κατολισθήσεων παραμένει αυξημένος για περίπου μία εβδομάδα, ιδιαίτερα στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την κύρια δόνηση. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 60 μετασεισμοί, με μεγέθη που κυμαίνονται από 1 έως 4 βαθμούς.

Αμέσως μετά τον σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ωστόσο ανακλήθηκε περίπου δύο ώρες αργότερα, αφού οι αρχές διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε πλέον σχετικός κίνδυνος.

Μία από τις πιο σεισμογενείς χώρες του πλανήτη

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 20 χιλιόμετρα νότια της πόλης Κουμαμότο, η οποία αριθμεί περίπου 700.000 κατοίκους. Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η δόνηση έφτασε στο επίπεδο 7 της κλίμακας έντασης Shindo, τη μέγιστη τιμή του ιαπωνικού συστήματος μέτρησης της σεισμικής έντασης.

Η Ιαπωνία βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μία από τις πιο ενεργές σεισμικές ζώνες του κόσμου. Για τον λόγο αυτό καταγράφει συχνά ισχυρές δονήσεις, με περίπου το 20% των σεισμών μεγέθους 6 Ρίχτερ και άνω παγκοσμίως να εκδηλώνονται στη χώρα.

Η περιοχή της Κουμαμότο έχει βιώσει και στο παρελθόν φονικές φυσικές καταστροφές. Πριν από δέκα χρόνια, ισχυρός σεισμός είχε προκαλέσει τον θάνατο 275 ανθρώπων, τον τραυματισμό 2.739 ακόμη και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων και το ιστορικό κάστρο της πόλης.

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της νέας καταστροφής, οι ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναπτύξει 3.600 στελέχη στις πληγείσες περιοχές, ενώ 20 αεροσκάφη πραγματοποιούν εναέριες αποστολές προκειμένου να καταγράψουν το μέγεθος των ζημιών και να συνδράμουν στον συντονισμό των επιχειρήσεων διάσωσης.