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Αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τμήματος εμπορικού κέντρου και καμινάδας εργοστασίου, ενώ οι αρχές αναφέρουν πολλούς τραυματίες και αρκετούς νεκρούς από τα συμβάντα.

Περίπου 300.000 κάτοικοι έλαβαν οδηγίες για εκκένωση, ενώ μεγάλες βιομηχανίες ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία των εργοστασίων τους στην περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Οι ιαπωνικές αρχές απέστειλαν στρατιωτικές δυνάμεις για επιχειρήσεις διάσωσης, προειδοποιώντας παράλληλα τους πολίτες για τον κίνδυνο ισχυρών μετασεισμών και κατολισθήσεων τις επόμενες ημέρες.

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Ένας σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Τρίτη το νότιο νομό Κουμαμότο της Ιαπωνίας, προκαλώντας διακοπή ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά, καταστρέφοντας δρόμους και αφήνοντας αρκετούς εγκλωβισμένους και άλλους που θεωρούνται νεκροί μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο που κατέρρευσε εν μέρει.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Τόκιο, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε ότι οι αρχές εξακολουθούν να εκτιμούν την πλήρη έκταση των ζημιών στην περιοχή, η οποία είχε καταστραφεί από έναν φονικό σεισμό πριν από μια δεκαετία.

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«Έχουμε ήδη ενημερωθεί ότι υπάρχουν τραυματίες. Σε ορισμένες περιοχές έχουν σημειωθεί διακοπές ρεύματος και πυρκαγιές, ενώ έχουν επίσης προκληθεί ζημιές σε δρόμους και γέφυρες και έχει σημειωθεί κατάρρευση κτιρίων», δήλωσε η Τακαΐτσι.

«Ζητώ από όλους να λάβουν μέτρα για την προστασία τους, συμπεριλαμβανομένης της εκκένωσης σε ασφαλές μέρος».

Περίπου 300.000 άνθρωποι έχουν λάβει οδηγίες να μεταβούν σε κέντρα εκκένωσης, ενώ εκατοντάδες στρατιώτες έχουν αποσταλεί για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς οι μετασεισμοί συνεχίζουν να ταράζουν την περιοχή, στο νότιο νησί Κιούσου της Ιαπωνίας.

🚨BREAKING:



🇯🇵 A powerful M7.1 earthquake just hit near Kumamoto, Japan, and a tsunami advisory is now in effect.



The shaking reached the top of Japan's intensity scale, meaning it was violent right at the epicenter.#japanearthquake #Japan#Earthquake pic.twitter.com/fxXxaOEPgD — Ravinder Singh (@ravindraJourno) July 28, 2026

Πολλοί άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση μιας καμινάδας σε εργοστάσιο της Nippon Paper Industries 3836.T, σύμφωνα με την τηλεοπτική εταιρεία NHK.

«Σα να έπεσε ηφαιστιακή τέφρα»

Περίπου 20 έως 30 εργαζόμενοι στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του νομού αγνοούνται, μετά την έκρηξη που συγκλόνισε το κτίριο αμέσως μετά τον σεισμό, σύμφωνα με το NHK.

Η πυροσβεστική υπηρεσία είχε αναφέρει νωρίτερα ότι πολλά άτομα είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό, ενώ η αστυνομία δήλωσε ότι «αρκετά» άτομα θεωρούνται νεκρά από το συμβάν, όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός TBS.

Από βίντεο που μεταδόθηκαν, φαίνεται ότι η μία πλευρά του εμπορικού κέντρου, το οποίο στεγάζει περίπου 200 καταστήματα, καταστράφηκε, αποκαλύπτοντας χαλύβδινες δοκούς και σκορπίζοντας συντρίμμια σε έναν τεράστιο χώρο στάθμευσης. Αρκετά ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα είχαν σταθμεύσει έξω, καθώς ομάδες διάσωσης αναζητούσαν επιζώντες.

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Japan Earthquake

More RAW AERIAL VIDEO of the aftermath of Aeon Mall partial collapse after Quake/subsequent explosion in Kumamoto https://t.co/T75eQnmiew pic.twitter.com/E1v5SA3ygB — EmergencyStream (@EmergencyStream) July 28, 2026

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας Aeon 8267.T, που διαχειρίζεται το εμπορικό κέντρο, δήλωσε ότι οι πελάτες και οι υπάλληλοι απομακρύνθηκαν αμέσως μετά τον αρχικό σεισμό και ότι η ακριβής αιτία της έκρηξης που ακολούθησε δεν ήταν σαφής.

Ο Καζούγια Τσουρουνάγκα δήλωσε στο TBS ότι άκουσε την έκρηξη ενώ καθάριζε πιάτα που είχαν σπάσει από τον σεισμό μέσα σε μια παμπ, περίπου 300 μέτρα μακριά από το εμπορικό κέντρο Aeon.

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«Ήταν μια τεράστια έκρηξη», είπε. «Ένα μεγάλο σύννεφο καπνού υψώθηκε, και επειδή έτυχε να φυσάει άνεμος με κατεύθυνση προς το κατάστημα, η περιοχή γύρω μας έμοιαζε σαν να έπεφτε ηφαιστειακή τέφρα».

Ένα νοσοκομείο ανέφερε περισσότερους από 50 τραυματίες, ενώ ένα άλλο περίπου 40, εκ των οποίων 10 σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK. Αρκετοί επιβάτες ενός τρένου υψηλής ταχύτητας που βρίσκονταν στο τρένο τη στιγμή του σεισμού τραυματίστηκαν επίσης, σύμφωνα με τα ΜΜΕ.

Κτίρια σε φωτιά

Σύμφωνα με πλάνα του NHK, πολλά άλλα κτίρια είχαν επίσης πάρει φωτιά ή είχαν καταρρεύσει εν μέρει, ενώ εμφανίστηκαν μεγάλες ρωγμές σε κύριους δρόμους, συμπεριλαμβανομένης μιας υπερυψωμένης οδού. Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες διακόπηκαν και οι πτήσεις ακυρώθηκαν.

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Η TSMC 2330.TW, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μικροτσίπ παγκοσμίως, η Sony 6758.T και η Fujifilm 4901.T προχώρησαν στην εκκένωση των εργαζομένων από τα εργοστάσιά τους μετά τον σεισμό.

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Η Tokyo Electron 8035.T, ένας άλλος σημαντικός κατασκευαστής μικροτσίπ, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τη λειτουργία των δύο εργοστασίων της στο Κουμαμότο μέχρι την Τετάρτη, ενώ η Honda 7267.T δήλωσε ότι θα θέσει επίσης προσωρινά σε αδράνεια το εργοστάσιο μοτοσικλετών της στην περιοχή.

NEW: Buildings on fire, houses damaged, bridges collapsed, freight trains derailed after Japan hit by powerful earthquake pic.twitter.com/6jVYOZVw7G — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 28, 2026

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν περίπου 20 χιλιόμετρα (12 μίλια) νότια της πόλης Κουμαμότο, της μεγαλύτερης πόλης της κεντρικής Κιούσου με πληθυσμό περίπου 700.000 κατοίκων.

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Οι κάτοικοι των περιοχών όπου έγιναν αισθητές οι ισχυρότερες δονήσεις πρέπει να είναι σε εγρήγορση για περαιτέρω ισχυρούς σεισμούς για περίπου μία εβδομάδα, καθώς και για τον κίνδυνο κατολισθήσεων, δήλωσε αξιωματούχος της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ανάκληση της προειδοποίησης για Τσουνάμι

Η Ιαπωνία, η οποία βρίσκεται κατά μήκος του «Δακτυλίου της Φωτιάς» —μιας ζώνης ηφαιστείων και ωκεάνιων τάφρων που περιβάλλει εν μέρει τη λεκάνη του Ειρηνικού—, συγκεντρώνει περίπου το 20% των σεισμών παγκοσμίως με μέγεθος 6,0 ή μεγαλύτερο.

Αμέσως μετά τον σεισμό της Τρίτης εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία όμως ανακλήθηκε αργότερα.

Η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Kyushu Electric Power ανέφερε ότι 48.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα ως αποτέλεσμα του τελευταίου σεισμού, ενώ η σιδηροδρομική εταιρεία JR Kyushu δήλωσε ότι είχε αναστείλει τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένων των τρένων υψηλής ταχύτητας. Το αεροδρόμιο του Κουμαμότο έκλεισε επίσης τον διάδρομο προσγείωσης, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες εκτρέψαν ή ακύρωσαν πτήσεις.

🇯🇵 BREAKING — A powerful earthquake struck Kumamoto Prefecture on Japan's southern island of Kyushu on Tuesday (Jul 28, 4:27 p.m. local), preliminary magnitude 7.1 per Japan's JMA (the USGS puts it at 6.8), depth ~10 km, epicenter near Uki city. It registered the maximum shindo 7… pic.twitter.com/vWMFd3lXtA — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 28, 2026

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι KDDI και Docomo ανέφεραν διακοπές στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας τους λόγω διακοπών ρεύματος και βλαβών στις γραμμές μεταφοράς.

Δεν αναφέρθηκαν ανωμαλίες στους πυρηνικούς σταθμούς της περιοχής, σύμφωνα με την ιαπωνική αρχή πυρηνικής ρύθμισης.

Ένας ισχυρός σεισμός στο Κουμαμότο πριν από 10 χρόνια προκάλεσε το θάνατο 275 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 2.739, σύμφωνα με επίσημη καταμέτρηση, ενώ προκάλεσε ζημιές σε χιλιάδες κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του κάστρου της πόλης, ενός κορυφαίου τουριστικού αξιοθέατου.

Ορισμένα τμήματα των πέτρινων τειχών του κάστρου κατέρρευσαν επίσης ως αποτέλεσμα του σεισμού της Τρίτης, όπως ανέφερε αξιωματούχος του γραφείου του κάστρου.

Με χιλιάδες σπίτια να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα καθώς έπεφτε η νύχτα, οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους για τον κίνδυνο θερμοπληξίας, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 34 βαθμούς Κελσίου (93 βαθμούς Φαρενάιτ) την Τετάρτη.