Μία σημαντική αλλαγή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο φέρεται να προωθεί η FIFA, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα αποφάσισε να καταστήσει υποχρεωτική τη ρήτρα αποδέσμευσης σε όλα τα επαγγελματικά συμβόλαια ποδοσφαιριστών.
Η FIFA κάνει υποχρεωτικές τις ρήτρες αποδέσμευσης σε όλα τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών
Αυτό σημαίνει ότι κάθε παίκτης θα έχει στο συμβόλαιό του ένα συγκεκριμένο ποσό, με το οποίο θα μπορεί να αποχωρήσει από την ομάδα του. Αυτό είχε ήδη εφαρμοστεί από την Ισπανία, ενώ στις περισσότερες χώρες του κόσμου η ύπαρξη ρήτρας δεν ήταν υποχρεωτική.
Αν η απόφαση εφαρμοστεί, αναμένεται να αλλάξει αρκετά το τοπίο των μεταγραφών, καθώς τόσο οι σύλλογοι όσο και οι ποδοσφαιριστές θα είναι υποχρεωμένοι να συμφωνούν σε ρήτρα αποδέσμευσης κατά την υπογραφή κάθε νέου συμβολαίου.
Η συγκεκριμένη αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη μεταγραφική αγορά, καθώς μέχρι σήμερα οι ρήτρες αποδέσμευσης δεν ήταν υποχρεωτικές στις περισσότερες χώρες, με εξαίρεση ορισμένα πρωταθλήματα όπως το ισπανικό.