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Μία σημαντική αλλαγή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο φέρεται να προωθεί η FIFA, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα αποφάσισε να καταστήσει υποχρεωτική τη ρήτρα αποδέσμευσης σε όλα τα επαγγελματικά συμβόλαια ποδοσφαιριστών.

Η FIFA κάνει υποχρεωτικές τις ρήτρες αποδέσμευσης σε όλα τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών

Αυτό σημαίνει ότι κάθε παίκτης θα έχει στο συμβόλαιό του ένα συγκεκριμένο ποσό, με το οποίο θα μπορεί να αποχωρήσει από την ομάδα του. Αυτό είχε ήδη εφαρμοστεί από την Ισπανία, ενώ στις περισσότερες χώρες του κόσμου η ύπαρξη ρήτρας δεν ήταν υποχρεωτική.

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🚨🚨| BREAKING: FIFA has decided that 𝐑𝐄𝐋𝐄𝐀𝐒𝐄 𝐂𝐋𝐀𝐔𝐒𝐄𝐒 will now be required in 𝐀𝐋𝐋 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐂𝐓𝐒. 🤯📑



[@jfelixdiaz] pic.twitter.com/isY70cxFLl — CentreGoals. (@centregoals) June 11, 2026

Αν η απόφαση εφαρμοστεί, αναμένεται να αλλάξει αρκετά το τοπίο των μεταγραφών, καθώς τόσο οι σύλλογοι όσο και οι ποδοσφαιριστές θα είναι υποχρεωμένοι να συμφωνούν σε ρήτρα αποδέσμευσης κατά την υπογραφή κάθε νέου συμβολαίου.

Η συγκεκριμένη αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη μεταγραφική αγορά, καθώς μέχρι σήμερα οι ρήτρες αποδέσμευσης δεν ήταν υποχρεωτικές στις περισσότερες χώρες, με εξαίρεση ορισμένα πρωταθλήματα όπως το ισπανικό.