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Η δημόσια εξομολόγηση της Νάταλι Πάικ προς τον Πεπ Γκουαρδιόλα κατάφερε να προκαλέσει έντονη συζήτηση, όταν η παρουσιάστρια μοιράστηκε στα social media στιγμές από την αποχαιρετιστήρια εκδήλωση του Ισπανού τεχνικού στη Μάντσεστερ Σίτι.

Η Νάταλι Πάικ, που είχε ενεργό ρόλο στη γιορτή προς τιμήν του Γκουαρδιόλα, δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τη βραδιά, συνοδεύοντάς τα με ένα μήνυμα που δεν πέρασε απαρατήρητο: «Σ’ αγαπώ, Πεπ».

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Η σχέση των δύο, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την κατάσταση, έχει τις ρίζες της στη μακρόχρονη επαγγελματική τους συνεργασία. Η παρουσιάστρια, η οποία εργάζεται για το κανάλι της Μάντσεστερ Σίτι αλλά και για μέσα όπως το BBC Radio Five, το talkSPORT, το DAZN και το Race Day TV, είχε συχνή επαφή με τον προπονητή μέσα από συνεντεύξεις και τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Η Νάταλι πήρε μάλιστα την τελευταία συνέντευξη του Γκουαρδιόλα στο Etihad στις 24 Μαΐου και την επόμενη ημέρα φωτογραφήθηκε μαζί του στην εκδήλωση αποχώρησής του στην αρένα Co-op Live. Το στιγμιότυπο όπου οι δυο τους αγκαλιάζονται και ανταλλάσσουν φιλιά ενίσχυσε τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα.

Natalie Pike went from FHM Model to rubbing shoulders with Pep Guardiola and Erling Haaland 👀 pic.twitter.com/MfRdJPMy57 — Sun Sport (@SunSport) November 2, 2023

Παρά τα δημοσιεύματα και τα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν, άνθρωποι από το περιβάλλον της ομάδας υποστηρίζουν πως πρόκειται για μια πολύ στενή φιλία που χτίστηκε μέσα στα χρόνια. «Η Νάταλι έκανε όλες τις παρουσιάσεις και πολλές από τις συνεντεύξεις με τους παίκτες και τον προπονητή. Έγιναν φίλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή από τον σύλλογο.

Η παρουσιάστρια εντάχθηκε στο δυναμικό της Μάντσεστερ Σίτι το 2011 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα των ημερών αγώνων στο Etihad. Η παρουσία της δίπλα στον Γκουαρδιόλα όλα αυτά τα χρόνια δημιούργησε έναν ιδιαίτερο δεσμό, που φάνηκε έντονα στον αποχαιρετισμό του.

The Sun on Sunday

Pep Guardiola forms close friendship with television presenter Natalie.



Sunday 7 June 2026

A look at #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/uJ77NtYtKV — Andrew Clifford (@sentinelcurrent) June 6, 2026

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Νάταλι δεν έκρυψε τη συγκίνησή της και μίλησε με θερμά λόγια για την προσφορά του Ισπανού προπονητή στην ομάδα. «Αυτό που έχεις κάνει για τον ποδοσφαιρικό μας σύλλογο είναι ανεκτίμητο. Το Μάντσεστερ είναι μπλε εξαιτίας σου, Πεπ», του είπε.

Ο Γκουαρδιόλα βρίσκεται παράλληλα στη διαδικασία ολοκλήρωσης του διαζυγίου του από την Κριστίνα Σέρα, με την οποία ήταν μαζί για περισσότερα από 30 χρόνια, γεγονός που έκανε τη νέα δημόσια συζήτηση γύρω από την προσωπική του ζωή ακόμη πιο έντονη.