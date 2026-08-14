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Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο τερματισμός της κατοχής και η επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης παραμένουν η ύψιστη εθνική προτεραιότητα για τη χώρα.

Επί του παρόντος, βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017.

Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ετοιμότητά του για εποικοδομητικό διάλογο με την τουρκοκυπριακή πλευρά, τονίζοντας τη σημασία της ενεργότερης εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες επίλυσης.

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«Πενήντα δύο χρόνια είναι πολλά. Το απαράδεκτο status quo δεν μπορει να ειναι το μέλλον της πατρίδα μας και του λαό μας. Η απελευθέρωση, ο τερματισμός της κατοχής και η επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης παραμένουν ύψιστη εθνική προτεραιότητα», ήταν τα λόγια του Νίκου Χριστοδουλίδη για τα 52 χρόνια που συμπληρώνονται από την έναρξη της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τονίζει ότι, «κατά παράβαση της εκεχειρίας, οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις προχώρησαν για την κατάληψη της Αμμοχώστου και της Μόρφου, “ολοκληρώνοντας το σχέδιό τους για τη δημιουργία της γραμμής Αττίλα, η οποία υφίσταται μέχρι σήμερα”, επισημαίνοντας ότι συνεχίζει ο αγώνας για την ελευθερία και την επανένωση του νησιού.

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Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη

«Συμπληρώνονται σήμερα 52 χρόνια από τη δεύτερη φάση της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, που άφησε ακόμη βαθύτερα τα σημάδια της τραγωδίας στην πατρίδα και στον λαό μας.

Ενώ στη Γενεύη βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες για την εξεύρεση ειρηνικής διεξόδου, η Τουρκία προχώρησε με τα σχέδια της, επεκτείνοντας τη βάρβαρη εισβολή και παράνομη κατοχή μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Αμμόχωστος, η Μόρφου και δεκάδες χωριά και κοινότητες καταλήφθηκαν. Χιλιάδες άνθρωποι εκδιώχθηκαν βίαια από τα σπίτια και τις περιουσίες τους.

Πενήντα δύο χρόνια μετά, οι πληγές παραμένουν ανοικτές. Σήμερα μνημονεύουμε πρωτίστως με σεβασμό όσους έπεσαν και αγωνίστηκαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα και την ελευθερία της. Στεκόμαστε με σεβασμό δίπλα στις οικογένειες των αγνοουμένων και των πεσόντων, στους πρόσφυγες και στους εγκλωβισμένους μας.

Πενήντα δύο χρόνια είναι πολλά. Το απαράδεκτο status quo δεν μπορει να ειναι το μέλλον της πατρίδας μας και του λαό μας. Η απελευθέρωση, ο τερματισμός της κατοχής και η επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης παραμένουν ύψιστη εθνική προτεραιότητα. Λύσης, στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και του συμφωνημένου πλαισίου, του διαπραγματευτικού κεκτημένου, και φυσικα των αρχων, αξιων και δικαιου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμπληρώνονται σήμερα 52 χρόνια από τη δεύτερη φάση της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, που άφησε ακόμη βαθύτερα τα σημάδια της τραγωδίας στην πατρίδα και στον λαό μας.



Ενώ στη Γενεύη βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες για την εξεύρεση ειρηνικής διεξόδου, η Τουρκία προχώρησε με τα… pic.twitter.com/n9cabS7oNU — President of the Republic of Cyprus (@PresidentCYP) August 14, 2026

Σήμερα, ως αποτέλεσμα δικών μας επίμονων ενεργειών, μια νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα βρίσκεται σε εξέλιξη. Μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακοπήκαν το καλοκαίρι του 2017, εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, στη βάση του διαπραγματευτικού κεκτημένου, ώστε να διανύσουμε το τελευταίο μίλι για επίλυση του Κυπριακού, όπως ο ίδιος ο ΓΓ των ΗΕ εχει δηλώσει κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στην Κύπρο.

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Η επίσκεψή του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο και η απόφασή του να προχωρήσει στη σύγκληση μιας νέας διευρυμένης συνάντησης, μετά από κατάληλη προεργασία, δημιουργούν μια νέα προοπτική που μας καθιστά συγκρατημένα αισιόδοξους.

Την ίδια στιγμή, οι διαρκείς προσπάθειες μας για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέδωσαν καρπούς και συνέβαλαν καθοριστικά στην εν εξελίξει προσπάθεια. Ο διορισμός του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό, καθώς και η διασύνδεση της προόδου στις ευρωτουρκικές σχέσεις με ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό ενισχυουν σημαντικα την προσπάθειά του Γενικού Γραμματέα.

Την ίδια ώρα, είμαι έτοιμος και κατά τη επόμενη συνάντηση στις 26 Αυγούστου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, να συζητήσω όλα τα θέματα κατά τρόπο θετικό και εποικοδομητικό, όπως έπραξα και στις κοινές συναντήσεις που είχαμε στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ πρόσφατα.

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Δεν παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες ούτε υποτιμούμε τις προκλήσεις και τις θέσεις που εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός του συμφωνημένου πλαισίου. Με επιμονή, συνέπεια, διεκδικητικό ρεαλισμό και ξεκάθαρη πολιτική βούληση, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν.

Σήμερα η επιστροφή της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της, εκτός από συμμόρφωση με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και τη διεθνή νομιμότητα, θα είναι μια πράξη που θα λειτουργήσει καταλυτικά στις προσπάθειες του ΓΓ και θα επιφέρει πραγματική προοπτική για τη δημιουργία μιας αμοιβαίας επωφελούς κατάστασης πραγμάτων.

Ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας καλώ όλους σε ενότητα και εθνική ομοψυχία αυτές τις κρίσιμες ώρες, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τον κοινό εθνικό στόχο που δεν είναι άλλος από τον τερματισμό της κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της πατριδας μας».

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