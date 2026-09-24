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Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε στάδιο με περιορισμένη προσέλευση φιλάθλων, λόγω τιμωρίας που έχει επιβληθεί στην ομοσπονδία των γηπεδούχων από την UEFA.

Η ελληνική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες βασικών παικτών ενώ στοχεύει στην παραμονή της στη League A.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει ένα εντατικό πρόγραμμα τεσσάρων αγώνων, με την Εθνική να επιδιώκει την κατάληψη της τρίτης θέσης για να εξασφαλίσει ισχυρή θέση στις μελλοντικές κληρώσεις.

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Η Σερβία φιλοξενεί την Εθνική Ελλάδα 21:45, για την 1η αγωνιστική στον 2ο όμιλο της League A του Nations League, σ’ ένα παιχνίδι που ίσως αποδειχτεί καθοριστικό για το μέλλον των δύο ομάδων στη διοργάνωση.

Η Εθνική ποδοσφαίρου βρίσκεται πλέον στην κορυφαία κατηγορία του Nations League και καλείται να παρουσιαστεί ανταγωνιστική απέναντι στις καλύτερες εθνικές της Ευρώπης, αρχής γενομένης κόντρα στην Σερβία, με τις Γερμανία και Ολλανδία να συμπληρώνουν τον όμιλο.

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Το Σερβία – Ελλάδα θα διεξαχθεί σε ένα μερικώς κεκλεισμένων των θυρών στάδιο «Rajko Mitic», λόγω της τιμωρίας που επέβαλλε η UEFA στην ομοσπονδία των γηπεδούχων, τον περασμένο Φεβρουάριο. Αιτία, αποτελούν τα όσα συνέβησαν το 2024, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ελβετία, με την οποία η σχέσεις δεν είναι… φιλικές, σε οπαδικό επίπεδο.

Ο προβιβασμός της Εθνικής ποδοσφαίρου από τη Λίγκα Β’ του Nations League αποτέλεσε μια σημαντική επιτυχία. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τερμάτισε 2η, πίσω από την Αγγλία, την οποία μάλιστα κατάφερε να νικήσει μέσα στο «Wembley».

Στα μπαράζ ανόδου που ακολούθησαν, η Εθνική ποδοσφαίρου προσπέρασε το εμπόδιο της Σκωτίας κι έτσι τώρα, δίνει το παρών στην ελίτ της διοργάνωσης. Στόχος είναι να παραμένει στη League A του Nations League, να «μετρήσει» τις δυνάμεις τις κόντρα σε «λαμπερές» ομάδες και να αποφύγει την τελευταία θέση. Γι’ αυτό, το θετικό αποτέλεσμα στο Βελιγράδι θα είναι μια ιδανική αρχή.

Απ’ την άλλη, η Σερβία μετείχε και στο προηγούμενο Nations League, στη League Α της διοργάνωσης. Τότε, τερμάτισε στην 3η θέση του 4ου ομίλου και οδηγήθηκε σε μπαράζ, όπου επικράτησε της Αυστρίας (ισοπαλία εκτός και νίκη εντός) κι έτσι, παρέμεινε στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης.

Η Σερβία -όπως και η Ελλάδα- δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στο Μουντιάλ του 2026. Ακριβώς πριν από 11 μήνες την ανέλαβε ο 49χρονος προπονητής, Βέλικο Παούνοβιτς, με ξεκάθαρο στόχο να τη φέρει στην τελική φάση του ερχόμενου Euro.

Στα αγωνιστικά νέα των δυο ομάδων, η Ελλάδα δεν υπολογίζει στους τραυματίες, Κωνσταντέλια, Ρότα, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο ανέτοιμος Μπακασέτας.

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Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να επιστρέψει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, καθώς τερμάτισε τρίτη στον προκριματικό όμιλο του 2026, πίσω από τη Σκωτία και τη Δανία.

Το 2026 δεν έχει φέρει ακόμη νίκη για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η Ελλάδα έφερε ισοπαλία χωρίς γκολ στην Ουγγαρία και 2-2 στη Σουηδία, ενώ εντός έδρας ηττήθηκε με 1-0 από την Παραγουάη και την Ιταλία.

Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.

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Στην αποστολή της Σερβίας βρίσκονται δύο παίκτες που διαπρέπουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Γιόβιτς της ΑΕΚ και ο Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ο επιθετικός των κιτρινόμαυρων αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού, μετά τον τραυματισμό του Βλάχοβιτς.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Σερβία (Βέλικο Παούνοβιτς): Β. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Νεντέλκοβιτς, Πάβλοβιτς, Εράκοβιτς, Μπούτσινατς, Λούκιτς, Σ. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ζίβκοβιτς, Τάντιτς, Κόστιτς, Γιόβιτς.

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Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Κωστούλας, Παυλίδης, Καρέτσας, Τζόλης.

Στην πρωτεύουσα της Σερβίας αναμένονται και 600 Έλληνες φίλαθλοι – εκδρομείς για να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League.

Διαιτητής στον αγώνα της πρεμιέρας της Εθνικής είναι ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ, από την ελίτ κατηγορία της UEFA.

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Τα 4 μαζεμένα ματς και το πρόγραμμα της γαλανόλευκης

Η League Phase θα ξεκινήσει με μια παρατεταμένη διεθνή περίοδο από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ομάδες θα παίξουν τέσσερις αγώνες του UEFA Nations League σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η αλλαγή αυτή θα βάλει τέλος στα δύο διαφορετικά παράθυρα, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

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Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια, η Εθνική ποδοσφαίρου θα επιστρέψει στην Ελλάδα, για να αγωνιστεί στη Θεσσαλονίκη. Την 1η Οκτωβρίου θα υποδεχθεί την Ολλανδία στην Τούμπα και στις 4 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει στο ίδιο γήπεδο τη Γερμανία.

Υπενθυμίζεται ότι η UEFA έχει εγκρίνει προσαρμογές στο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού του Nations League 2026-27, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα διεξαγωγής, κατά το οποίο η «έκδοση» 2028-29 θα αποτελείται από τρεις λίγκες αντί για τέσσερις. Έτσι, σε ό,τι αφορά τη League A, η οποία ενδιαφέρει την εθνική Ελλάδας, οι πρώτες δύο ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στα προημιτελικά, ενώ οι δύο καλύτεροι τρίτοι των ομίλων παραμένουν στην πρώτη κατηγορία.

Οι δύο ομάδες με τη χαμηλότερη κατάταξη μεταξύ των τρίτων και οι δύο καλύτεροι τέταρτοι της League A θα παίξουν στα πλέι οφ ανόδου/υποβιβασμού κόντρα στους τέσσερις δεύτερους από τη League B, ενώ οι δύο ομάδες με τη χαμηλότερη κατάταξη μεταξύ των τέταρτων των ομίλων υποβιβάζονται στη League B.

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Εάν η Εθνική καταφέρει να τερματίσει στην 3η θέση εξασφαλίζει πως στις 6 Δεκεμβρίου του 2026 στο Μπέλφαστ, στην κλήρωση για το Euro 2028, θα βρίσκεται στο Pot 1. Επομένως, θα καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να είναι η ισχυρή ομάδα του ομίλου της και να αποφύγει πολλά Ευρωπαϊκά «μεγαθήρια» όπως είναι η Αγγλία, η Ισπανία, η Γαλλία κ.α.

Το πρόγραμμα της Εθνικής

Σερβία – Ελλάδα: Πέμπτη 24/09 στις 21:45

Γερμανία – Ελλάδα: Κυριακή 27/09 στις 21:45

Ελλάδα – Ολλανδία: Πέμπτη 01/10 στις 21:45

Ελλάδα – Γερμανία: Κυριακή 04/10 στις 21:45

Ολλανδία – Ελλάδα: Παρασκευή 13/11 στις 21:45

Ελλάδα – Σερβία: Δευτέρα 16/11στις 21:45