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Με ένα ξεκάθαρο μήνυμα κατά του ρατσισμού τοποθετήθηκε ο Νίκος Γκάλης, με αφορμή τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε η Λίσα Ιτόγια.

Η νεαρή αθλήτρια μπάσκετ της Εθνικής Κορασίδων βρέθηκε στο επίκεντρο απαράδεκτων σχολίων λόγω του χρώματος του δέρματός της εν έτει 2026, με τον ζωντανό θρύλο του ελληνικού μπάσκετ να παίρνει θέση και να στέκεται στο πλευρό της ίδιας, αλλά και όλων των αθλητών και αθλητριών που φορούν τη φανέλα με το εθνόσημο, ανεξαρτήτως χρώματος.

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Ο Νίκος Γκάλης επέλεξε να στείλει το δικό του μήνυμα μέσω Facebook, δίνοντας έμφαση σε αυτό που πρέπει να ενώνει όλους τους Έλληνες αθλητές: τη φανέλα της Εθνικής ομάδας.

Μάλιστα, στην ανάρτησή του συμπεριέλαβε φωτογραφίες τόσο της Λίσα Ιτόγια όσο και του Γιώργου Μοναμά, ο οποίος αγωνίζεται με την Εθνική Παίδων U16, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να αναδείξει πως το εθνόσημο δεν κάνει διακρίσεις.

«Στηρίζουμε τα κορίτσια και τα αγόρια που ιδρώνουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις Εθνικές μας Ομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Γκάλης.