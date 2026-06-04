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Η Μαριγκόνα από το Κόσοβο έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τα τηλεοπτικά πλάνα κατά τη διάρκεια αγώνων μπάσκετ του Ολυμπιακού, τα οποία γρήγορα έγιναν viral στα social media. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα απέκτησε χιλιάδες ακολούθους, μετατρέποντας την αναγνωρισιμότητά της σε μια δυναμική παρουσία στον ψηφιακό χώρο, φτάνοντας μάλιστα μέχρι και την παρουσίαση podcast.

Τώρα, με το ενδιαφέρον στραμμένο στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, ένα νέο πρόσωπο έχει αρχίσει να τραβά την προσοχή των φιλάθλων. Ο λόγος για τη Νίνα, τη δίμετρη φίλαθλο του Παναθηναϊκού, η οποία έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης στις εξέδρες αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη κατά τη διάρκεια των αγώνων, με αρκετούς χρήστες να τη συγκρίνουν ήδη με τη Μαριγκόνα, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει παρόμοια πορεία δημοφιλίας. Οι σχετικές αναρτήσεις και τα σχόλια στα social media πληθαίνουν, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πως οι κάμερες των γηπέδων συχνά αναδεικνύουν απρόσμενα πρόσωπα που καταφέρνουν να κερδίσουν τη δημοσιότητα μέσα σε λίγες μόνο στιγμές.

Η Νίνα πάντα ακολουθεί την ομάδα της σε μπάσκετ και ποδόσφαιρό μαζί με τον πατέρα της ή με τους φίλους της. Η Νίνα Κορομηλά που έχει ασχοληθεί και με τον χώρο της τηλεόρασης στο παρελθόν , κάνει επιλεκτικές φωτογραφήσεις για τα social media μιας και αγαπά τον φακό και τις τάσεις την μόδας. Εργάζεται σε γνωστή εταιρεία στα Νότια προάστια και έχει με όρια πάντα την σχέση που θέλει εκείνη με την δημοσιότητα. Πέρασε απο δύσκολες φάσεις στην ζωή της που ανήκουν στο παρελθόν και αφήνει τους θαυμαστές της πάντα με το στόμα ανοιχτό με τις σέξι εμφανίσεις της.