Θύμα των δύσκολων συνθήκων που επικρατούν στην Σανγκάη έπεσε και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, κατά τη διάρκεια του αγώνα του στο κινέζικο Masters με τον Γιάνικ Χάνφμαν.

Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε με 2-1 σετ (4-6, 7-5, 6-3), όμως ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κάνει δύο φορές εμετό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Advertisement

Advertisement

«Είναι βάναυσο να έχεις πάνω από 80% υγρασία κάθε μέρα, βιολογικά για μένα είναι λίγο πιο δύσκολο»

Ο «Νόλε» μίλησε μετά τη νίκη επί του Γερμανού τενίστα για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, χαρακτηρίζοντας βάναυσες τις συνθήκες που επικρατούν στη Σανγκάη.

«Το έχω ξαναπεί, ισχύει το ίδιο για κάθε παίκτη που βγαίνει στο γήπεδο, αλλά είναι βάναυσο. Είναι βάναυσο, όταν έχεις πάνω από 80% υγρασία κάθε μέρα. Ειδικά για όσους παίζουν κατά τη διάρκεια της ημέρας με ζέστη, με ήλιο, είναι ακόμα πιο βάναυσο. Είναι αυτό που είναι, απλά πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Για μένα, βιολογικά είναι λίγο πιο δύσκολο», ανέφερε χαρακτηριστικά και πλέον ετοιμάζεται για τον αγώνα του με τον Ισπανό Τζάουμε Μουνάρ στη φάση των «16».