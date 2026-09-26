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Υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Hospital Municipal de Llavallol του Μπουένος Άιρες, νοσηλεύεται ο Ντάνι Οσβάλντο.

Δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Tuttosport αναφέρει ότι, τις τελευταίες ημέρες, ο 40χρονος Ιταλός παλαίμαχος επιθετικός βρισκόταν στο σπίτι του, στο Μπάνφιλντ, και ένιωθε έντονους πόνους στο στήθος. Η αδερφή του και ένας φίλος του φρόντισαν για την άμεση μεταφορά του Οσβάλντο στο νοσοκομείο.

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Εκεί, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα έδειξαν πρόβλημα στους πνεύμονες. Συγκεκριμένα, υπήρχε σοβαρή πλευριτική συλλογή στη δεξιά πλευρά, με σημαντική συγκέντρωση υγρού και μολυσμένου υλικού. Η κατάσταση κατέστησε αναγκαία την επείγουσα χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση της πνευμονικής επιπλοκής.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επέμβασης φέρεται να αφαιρέθηκε και ένα μικρό τμήμα πνευμονικού ιστού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο, ενώ η οικογένεια του Οσβάλντο έχει επιλέξει να διατηρήσει χαμηλούς τόνους γύρω από την κατάσταση της υγείας του.