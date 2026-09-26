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Μπορεί να έχει αποχωρήσει εδώ και χρόνια από την ενεργό δράση, ωστόσο το όνομα του Ντέιβιντ Μπέκαμ εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά brands στον χώρο του αθλητισμού. Αυτό αποδείχθηκε και στο Μουντιάλ 2026, το οποίο εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα επικερδή διοργάνωση για τον παλαίμαχο Άγγλο ποδοσφαιριστή.

Ο 51χρονος πλέον Μπέκαμ δεν πάτησε το χορτάρι στα γήπεδα της Αμερικής, είχε όμως έντονη παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αξιοποιώντας στο έπακρο τη δημοφιλία και την αναγνωρισιμότητά του, ιδιαίτερα στην αμερικανική αγορά.

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Οι εμπορικές συμφωνίες του Μπέκαμ

Ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Ρεάλ Μαδρίτης συμμετείχε σε μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες, παρακολούθησε αγώνες από τις εξέδρες και αποτέλεσε κεντρικό πρόσωπο σε σειρά εμπορικών συνεργασιών που συνδέθηκαν με το Μουντιάλ.

Μεταξύ των εταιρειών με τις οποίες συνεργάστηκε ήταν οι Bank of America, McDonald’s, Verizon, Pepsi και Lay’s. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, οι εμπορικές συμφωνίες και οι διαφημιστικές καμπάνιες γύρω από τη διοργάνωση φέρεται να του απέφεραν περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό προστέθηκε στα ήδη σημαντικά έσοδα που προκύπτουν από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Μπέκαμ. Μέσα σε έναν χρόνο, μάλιστα, φέρεται να έχει εισπράξει περισσότερα από 44 εκατομμύρια ευρώ σε μερίσματα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την οικονομική του αυτοκρατορία.

David Beckham was paid £38m in less than 12 months from his brand business, having agreed a range of lucrative endorsement deals around this summer’s World Cup, new published accounts have revealed.



Beckham has agreed long-term deals with the likes of McDonald’s, Verizon and… pic.twitter.com/shAuNqBMEH — Telegraph Football (@TeleFootball) September 25, 2026

Το brand που παραμένει ισχυρό

Η περίπτωση του Μπέκαμ δείχνει πως η εμπορική του αξία έχει ξεπεράσει εδώ και χρόνια τα όρια του ποδοσφαίρου. Παρότι δεν αγωνίζεται πλέον, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα παγκοσμίως και να προσελκύει σημαντικές εμπορικές συνεργασίες.

Έτσι, το Μουντιάλ 2026 αποδείχθηκε ιδιαίτερα προσοδοφόρο για τον ίδιο, καθώς χωρίς να φορέσει ποδοσφαιρικά παπούτσια κατάφερε να μετατρέψει ξανά τη δημοφιλία του σε μια εξαιρετικά κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα.