Το Final Four της EuroLeague δεν χαρίζει μόνο δυνατές αγωνιστικές στιγμές, αλλά και περιστατικά που ξεχωρίζουν για το χιούμορ και τον αυθορμητισμό τους.

Ένα τέτοιο στιγμιότυπο είχε στο επίκεντρο την Τουρκάλα δημοσιογράφο Ντενίζ Ακσόι, η οποία τράβηξε τα βλέμματα μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Βαλένθια το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαίου, και την πρόκριση της «βασίλισσας» στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει απόψε τον Ολυμπιακό.

🚨 Deniz Aksoy, Valencia'ya karşı aldıkları galibiyet sonrası Real Madrid oyuncularına baklava ikram etti. https://t.co/9p8Fen61CS pic.twitter.com/I6Ll24wxTv — barkın (@barknedit) May 23, 2026

Η Ντενίζ Ακσόι περίμενε την αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης κρατώντας ένα κουτί με παραδοσιακό μπακλαβά, θέλοντας να κεράσει τους παίκτες και τα μέλη της ομάδας.

Αν και αρκετοί σταμάτησαν για λίγο και τη χαιρέτησαν ευγενικά -εμφανώς έκπληκτοι από την πρωτοβουλία της-, κανείς τελικά δεν δοκίμασε το γλυκό. Ακόμη και ο προπονητής της Ρεάλ, Σέρτζιο Σκαριόλο, αρνήθηκε χαμογελώντας το κέρασμα.

Έτσι, η δημοσιογράφος κατέληξε να απολαμβάνει μόνη της τους μπακλαβάδες, αντιμετωπίζοντας όλη τη στιγμή με χιούμορ και καλή διάθεση. Το βίντεο του περιστατικού διαδόθηκε γρήγορα στα social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις, ενώ πολλοί χρήστες σχολίασαν θετικά τον αυθόρμητο και χαλαρό τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η δημοσιογράφος.