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Στο Μονακό, εκεί όπου το Σάββατο συχνά μετρά όσο και ο αγώνας, ο Κίμι Αντονέλι επιβεβαίωσε την εντυπωσιακή του φόρμα και χάρισε στη Mercedes άλλη μία pole position. Ο νεαρός Ιταλός, πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:12.051 και θα εκκινήσει αύριο πρώτος στο Grand Prix του Μονακό, το οποίο αρχίζει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.



Η Mercedes συνεχίζει να δείχνει πως έχει το μομέντουμ της σεζόν. Ο Κίμι Αντονέλι, με έναν γύρο υψηλής ακρίβειας στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου, πήρε την pole position για το Grand Prix του Μονακό, επιβεβαιώνοντας πως η κυριαρχία του δεν είναι στιγμιαία, αλλά έχει αρχίσει να αποκτά χαρακτηριστικά πρωταθλητισμού.



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Ο χρόνος του, 1:12.051, αποδείχθηκε αρκετός για να τον φέρει μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έμεινε δεύτερος για μόλις 0.043 δευτερόλεπτα. Για τον Ολλανδό της Red Bull, όμως, η εμφάνιση αυτή είχε τη δική της σημασία: μετά από ένα διάστημα αναζήτησης ρυθμού, ο Φερστάπεν δείχνει να ξαναβρίσκει την ταχύτητα και την αυτοπεποίθηση που τον έχουν φέρει στην κορυφή τα προηγούμενα χρόνια.



Πίσω τους, ο Λιούις Χάμιλτον θα εκκινήσει από την τρίτη θέση, δίνοντας στη Ferrari μια παρουσία στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης. Δίπλα του θα βρίσκεται ο ομόσταυλός του, Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος μπροστά στο κοινό του Μονακό θα ήθελε σαφώς κάτι περισσότερο από την τέταρτη θέση.



Για τη Scuderia, το αποτέλεσμα έχει γλυκόπικρη γεύση. Η Ferrari έδειξε δυνατή στις ελεύθερες δοκιμές, με τον Χάμιλτον και τον Λεκλέρ να βρίσκονται μέσα στη μάχη της κορυφής, όμως στις κατατακτήριες δεν κατάφερε να μετατρέψει την ταχύτητα σε pole. Σε μια πίστα όπως το Μονακό, όπου οι προσπεράσεις είναι εξαιρετικά δύσκολες, η θέση εκκίνησης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.



Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο Ισάκ Χατζάρ με τη Red Bull, ενώ ακολούθησαν οι Τζορτζ Ράσελ, Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις, κλείνοντας την πρώτη οκτάδα ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού qualifying.



Ο αυριανός αγώνας, την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, θα ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος, καθώς η εκκίνηση στο Μονακό είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 τοπική ώρα.



Ο περσινός νικητής του Grand Prix του Μονακό ήταν ο Λάντο Νόρις με τη McLaren, ο οποίος το 2025 είχε επικρατήσει μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ και τον Όσκαρ Πιάστρι.