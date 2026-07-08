Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η δολοφονία της Αναστασία Μπερεζόφσκα, η οποία θεωρούνταν βασική ύποπτη για βομβιστική επίθεση κατά του ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάεφ, αποκαλύπτει νέα στοιχεία για την υπόθεση.

Για τον φόνο της 39χρονης συνελήφθησαν ένας εν ενεργεία αξιωματικός των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών και ένας πρώην αστυνομικός.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η Μπερεζόφσκα πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό λαμβάνοντας χρηματική αμοιβή μέσω κρυπτονομισμάτων και τραπεζικών μεταφορών από τους δύο συλληφθέντες.

Ο αξιωματικός των υπηρεσιών πληροφοριών φέρεται να ομολόγησε τη συμμετοχή του στη δολοφονία της γυναίκας, το πτώμα της οποίας εντοπίστηκε με τραύματα από πυροβολισμούς.

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Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη βομβιστική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό, καθώς η δολοφονία της βασικής υπόπτου Αναστασία Μπερεζόφσκα πυροδοτούν εξελίξεις στη διαλεύκανση του θρίλερ.

Η χρηματική αμοιβή της Μπερεζόφσκα

Για τη δολοφονία της 39χρονης, έχουν συλληφθεί ένας εν ενεργεία αξιωματικός της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας που φέρεται να έχει πει ότι ενήργησε μόνος του χωρίς να ενημερώσει την υπηρεσία του και ένας πρώην αξιωματικός της αστυνομίας που συνελήφθη για το φονικό.

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Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, η Αναστασία Μπερεζόφσκα πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό για να λάβει 150.000 ευρώ που φέρεται να υπήρχαν για τον Ουκρανό ολιγάρχη, Βαντίμ Γερμολάεφ.

Η ουκρανική ιστοσελίδα Strana μεταφέρει, μάλιστα, ότι η Μπερεζόφσκα πληρώθηκε 7.000 ευρώ για την έκρηξη και άλλα 4.300 ευρώ για τα έξοδά της, χωρίς να διευκρινίζεται πού κατέληξαν τα υπόλοιπα χρήματα.

Κατά την ίδια πηγή τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων και τραπεζικούς λογαριασμούς που διέθετε η 39χρονη Ουκρανή.

Η υπηρεσία ασφαλείας του Κιέβου ανακοίνωσε, επίσης, ότι η Μπερεζόφσκα είχε επικοινωνήσει με τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν για τη δολοφονία της καθώς «και οι δύο άνδρες έκαναν μεταφορές χρημάτων» προς την 39χρονη.

A Ukrainian Ministry of Defense employee confessed to murdering Berezovskaya.



She got four shots in the head on Friday, her body was found yesterday.



Video: a basement torture room where she may have been held. https://t.co/EJXBJpUnOL pic.twitter.com/BKUPLl7MIT — Chay Bowes (@BowesChay) July 7, 2026

Παράλληλα, ανατριχιάζουν τα πλάνα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το σπίτι του πρώην αστυνομικού και καταφράφεται ένα στρώμα με κηλίδες από αίμα, δύο τσεκούρια, μια αξίνα, ένας απλωμένος μουσαμάς στο πάτωμα και μια μεγάλη τσάντα.

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Το τελευταίο βίντεο

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσίευσε η γαλλική ιστοσελίδα L’ Actu, εντωμεταξύ, έχουν καταγραφεί εικόνες που φέρονται να είναι οι τελευταίες με την Μπερεζόφσκα λίγο πριν ενεργοποιήσει τη βόμβα με στόχο τον Ουκρανό ολιγάρχη.

Στο οπτικό υλικό, η 39χρονη φαίνεται να αγοράζει έναν φορητό φορτιστή (power bank) για το κινητό της τηλέφωνο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διωκτικών αρχών, η συγκεκριμένη γαλλική πόλη δεν ήταν απλώς ο ενδιάμεσος σταθμός της, αλλά και το σημείο στο οποίο επέλεξε να διαφύγει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του βομβιστικού χτυπήματος.

Σύμφωνα με την υπάλληλο του καταστήματος, η γυναίκα «δεν μιλούσε καθόλου Αγγλικά» και δεν προκάλεσε υποψίες καθώς φαινόταν «εντελώς φυσιολογική».

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Last purchase before the explosion: suspect in attack on Ukrainian oligarch Yermolaev caught on camera



Anastasia Berezovskaya entered a shop in the French town of Beausoleil, right on the border with Monaco, just hours before the explosion. Surveillance cameras captured her… https://t.co/ScSq4S3Dwy pic.twitter.com/PPgOCSnTc3 — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν είχαν προηγουμένως μεταφέρει χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων της 39χρονης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, ο αξιωματικός των υπηρεσιών πληροφοριών φέρεται να παραδέχθηκε ότι σκότωσε τη Μπερεζόφσκα μαζί με τον άλλο ύποπτο.

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Το πτώμα της βρέθηκε στις 6 Ιουλίου, περίπου μία εβδομάδα μετά την έκρηξη στο Μονακό. Έφερε τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν κάλυκες από πιστόλι.