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Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στην περιοχή Κουλούρα Ημαθίας, με τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 32χρονου και τον τραυματισμό ενός 62χρονου. Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, αποτυπώνοντας καρέ-καρέ τη στιγμή της επίθεσης.

Σύμφωνα με τα πλάνα που παρουσίασε το MEGA, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στη μέση του δρόμου, πίσω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η ένταση ξεκίνησε ύστερα από διαπληκτισμό μεταξύ ενός 47χρονου και δύο Ρομά, ηλικίας 62 και 32 ετών, και μέσα σε λίγα λεπτά η κατάσταση ξέφυγε εκτός ελέγχου.

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Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 47χρονος φέρεται να τραυμάτισε τον έναν από τους δύο άνδρες και να μαχαίρωσε τον δεύτερο στον θώρακα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 32χρονου.

Ο 62χρονος νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Ο 47χρονος δράστης συνελήφθη, ενώ η έρευνα των Αρχών για τα αίτια και τις συνθήκες της αιματηρής συμπλοκής βρίσκεται σε εξέλιξη.