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Μια λαμπερή κοινή εμφάνιση πραγματοποίησαν ο πρίγκιπας Αλβέρτος και η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό, δίνοντας το «παρών» στο 77ο ετήσιο γκαλά του Ερυθρού Σταυρού το βράδυ του Σαββάτου (18/07).

Ο χορός του πριγκιπικού ζεύγους

Το πριγκιπικό ζεύγος μαγνήτισε τα βλέμματα όλων όταν βρέθηκε στην πίστα για τον παραδοσιακό χορό της εκδήλωσης.

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Oι δυο τους χόρεψαν βαλς υπό τους ήχους του εμβληματικού τραγουδιού του Μπάρι Γουάιτ, «I’ve Got So Much to Give», με το σχετικό βίντεο να γίνεται αμέσως viral στα social media.

Η πριγκίπισσα Σαρλίν επέλεξε μια χρυσή μεταλλική τουαλέτα με ασύμμετρη halter λαιμόκοψη και περίτεχνα ντραπέ που κολάκευαν τη σιλουέτα της. Το look ολοκληρώθηκε με μια αέρινη κάπα που έπεφτε στην πλάτη.

Τα μαλλιά της θύμιζαν εκείνα ων θρυλικών σταρ της δεκαετίας του ’50, ενώ το μακιγιάζ της ήταν σε φυσικούς, λαμπερούς τόνους. Το look ολοκλήρωσε με διαμαντένια σκουλαρίκια σε λουλουδάτο σχέδιο.