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Η κοινή τους πορεία σημαδεύτηκε από έντονη πίεση των μέσων ενημέρωσης, φημολογίες για προβλήματα στη σχέση τους και σοβαρά ζητήματα υγείας της πριγκίπισσας.

Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τη Γαβριέλα και τον Ιάκωβο, ο οποίος αποτελεί τον νόμιμο διάδοχο του θρόνου των Γκριμάλντι.

Μετά από μια παρατεταμένη απουσία της Σαρλίν στη Νότια Αφρική το 2021 και την εισαγωγή της σε κλινική, το ζευγάρι πραγματοποιεί πλέον τακτικά επίσημες εμφανίσεις.

Παρά τα συνεχή δημοσιεύματα περί διαζυγίου ή αυστηρών συμβολαίων, ο πρίγκιπας Αλβέρτος και η σύζυγός του παραμένουν μαζί μέχρι σήμερα.

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Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώθηκαν από τη στιγμή που ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου η Σαρλίν Λινέτ Γουίτστοκ και ο πρίγκιπας Αλβέρτος. Έκτοτε, τα κουτσομπολιά, οι μυστηριώδεις ασθένειες, η συνεχής πίεση από τα μέσα ενημέρωσης και οι φημολογίες είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την κοινή πορεία του διάσημου ζευγαριού.

Η γνωριμία

Η ιστορία τους ξεκίνησε το 2000, όταν γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια κολυμβητικού αγώνα στο Μονακό. Η Σαρλίν, γεννημένη στη Ροδεσία (σημερινή Ζιμπάουε) και μεγαλωμένη στη Νότια Αφρική, ήταν μια καταξιωμένη πρωταθλήτρια κολύμβησης και είχε μάλιστα συμμετάσχει με την ομάδα της Νότιας Αφρικής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000. Το κοινό τους πάθος για τον αθλητισμό —καθώς ο Αλβέρτος ήταν επίσης αθλητής των χειμερινών σπορ— αποτέλεσε τη γέφυρα για να έρθουν κοντά. Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του επίσημη δημόσια εμφάνιση το 2006, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τορίνο.

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Τον Ιούνιο του 2010 ανακοινώθηκαν οι αρραβώνες τους, όμως η διαδρομή προς τον γάμο δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Λίγες ημέρες πριν από την τελετή, τον Ιούλιο του 2011, ο διεθνής τύπος πήρε φωτιά.

Η «θλιμμένη πριγκίπισσα»

Δημοσιεύματα ισχυρίστηκαν ότι η Σαρλίν επιχείρησε να διαφύγει κρυφά στη Νότια Αφρική, αφού έμαθε για την ύπαρξη ενός ακόμη εξώγαμου παιδιού του Αλβέρτου. Ο λόγος για την 34χρονη σήμερα Τζάσμιν Γκρέις, την οποία απέκτησε με μια Αμερικανίδα κτηματομεσίτρια και τον 23χρονο Αλεξάντερ, καρπός της περιπέτειάς του με μια αεροσυνοδό της Air France. Ο Αλβέρτος δεν τους παραχώρησε τα προνόμια της βασιλικής ζωής, ούτε το δικαίωμα διαδοχής στον θρόνο, αλλά τους χάρισε το επώνυμο Γκριμάλντι με το οποίο μπορούσαν πλέον να κυκλοφορούν στους κύκλους της υψηλής κοινωνίας.

Αν και το παλάτι διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες, οι φωτογραφίες της Σαρλίν να κλαίει κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής οδήγησαν τα ταμπλόιντ να την αποκαλέσουν «θλιμμένη πριγκίπισσα». Αν και ήταν εντυπωσιακή, δεν σταματούσε να κλαίει.

Η πίεση για την εξασφάλιση της διαδοχής του θρόνου των Γκριμάλντι ήταν τεράστια. Τον Δεκέμβριο του 2014, η Σαρλίν έφερε στον κόσμο τα δίδυμα παιδιά τους, την πριγκίπισσα Γαβριέλα και τον πρίγκιπα Ιάκωβο, ο οποίος είναι ο νόμιμος διάδοχος του θρόνου.

Όταν άλλαξαν όλα

Το 2021 αποτέλεσε την πιο σκοτεινή χρονιά για το ζευγάρι. Η Σαρλίν ταξίδεψε στη Νότια Αφρική για μια εκστρατεία προστασίας των ρινόκερων, όμως εγκλωβίστηκε εκεί για περισσότερους από δέκα μήνες. Η επίσημη αιτιολογία ήταν μια σοβαρή λοίμωξη του αυτιού, της μύτης και του λαιμού (ΩΡΛ), η οποία δεν της επέτρεπε να ταξιδέψει αεροπορικώς λόγω των πιέσεων της καμπίνας.

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Η παρατεταμένη απουσία της τροφοδότησε έντονες φήμες ότι το ζευγάρι βρισκόταν σε τροχιά διαζυγίου και ότι η πριγκίπισσα αρνούνταν να επιστρέψει στο παλάτι. Όταν τελικά επέστρεψε στο Μονακό, η κατάσταση της υγείας της ήταν τόσο επιβαρυμένη, που εισήχθη άμεσα σε εξειδικευμένη κλινική στην Ελβετία για σωματική και ψυχική αποφόρτιση.

Wikimedia Commons

Μετά την πλήρη ανάρρωσή της, η Σαρλίν επέστρεψε στα καθήκοντά της. Το ζευγάρι πραγματοποιεί τακτικά κοινές εμφανίσεις, όπως στο ετήσιο Grand Prix του Μονακό και σε επίσημα διπλωματικά ταξίδια στο εξωτερικό. Παρά τα κατά καιρούς δημοσιεύματα που θέλουν τη σχέση τους να διέπεται από αυστηρά προγαμιαία συμβόλαια και οικονομικές συμφωνίες, ο Αλβέρτος και η Σαρλίν παραμένουν μαζί.

Το ερώτημα όμως παραμένει: Η Σαρλίν είναι εγκλωβισμένη σε έναν γάμο και δεν μπορεί να απελευθερωθεί;

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