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Η ύποπτη μεταμφιέστηκε σε άνδρα για να τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του ολιγάρχη, του γιου του και της συντρόφου του.

Μετά την επίθεση, η δράστης διέφυγε πεζή προς τη Γαλλία και κατευθύνθηκε στην Ιταλία με τη βοήθεια συνεργών, ενώ η Ιντερπόλ εξέδωσε Ερυθρά Αγγελία για τον εντοπισμό της.

Οι δικαστικές αρχές διεξάγουν έρευνα για απόπειρα δολοφονίας και εγκληματική συνωμοσία, εξετάζοντας ως επικρατέστερο σενάριο το ξεκαθάρισμα λογαριασμών από το οργανωμένο έγκλημα.

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Ανατροπή στην υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης στο σπίτι του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό, καθώς η γαλλική αστυνομία διαπίστωσε ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται μια 30χρονη ουκρανή που ζει στη Γερμανία.

Μάλιστα η δράστης, μεταμφιέστηκε σε άνδρα για να τοποθετήσει τη βόμβα ενώ είχε πραγματοποιήσει πολλαπλές αναγνωριστικές αποστολές στην περιοχή πριν το χτύπημα.

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Μετά την έκρηξη, η ύποπτη διέφυγε πεζή στη Γαλλία και κατευθύνθηκε προς την Ιταλία με τη βοήθεια συνεργών. Έχει εκδοθεί «Ερυθρά Αγγελία» από την Ιντερπόλ, καθώς θεωρείται οπλισμένη και ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Οι δικαστικές αρχές σε Γαλλία και Μονακό ξεκίνησαν ποινική έρευνα για σοβαρά αδικήματα, όπως απόπειρα δολοφονίας, χρήση εκρηκτικού μηχανισμού με εγκληματική πρόθεση και εγκληματική συνωμοσία, αντιμετωπίζοντας την υπόθεση σε διεθνές επίπεδο.

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Οι ερευνητές εξετάζουν ως πιθανότερο σενάριο το ξεκαθάρισμα λογαριασμών από το οργανωμένο έγκλημα και όχι μια επίθεση με πολιτικά κίνητρα, λόγω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του θύματος στην Κριμαία και των σχέσεών του.

Explosion à Monaco : rebondissement dans l'enquête. Le suspect recherché depuis lundi serait en réalité une femme qui se serait déguisée en homme, selon les informations de BFMTV confirmant celles du Figaro. pic.twitter.com/dh5nGKUJH8 — BFM Nice Côte d'Azur (@BFMCotedazur) July 2, 2026

Μάλιστα, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, ο ύποπτος πιστεύεται τελικά ότι είναι γυναίκα, η οποία προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές ότι είναι άνδρας.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες του BFMTV, το άτομο που φέρεται να τοποθέτησε την βόμβα είχε πραγματοποιήσει αρκετές αποστολές αναγνώρισης την ημέρα του περιστατικού.

Τα στοιχεία του ατόμου που τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι του 58χρονου Ουκρανού επιχειρηματία Βαντίμ Ερμολάεφ το βράδυ της Δευτέρας δεν έχουν ανακοινωθεί και ο /η δράστης ακόμα διαφεύγει της σύλληψης.

Σε φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την επίθεση, ο δράστης φαινόταν να φεύγει τρέχοντας, φορώντας μαύρο πουλόβερ, ανοιχτόχρωμο παντελόνι και μαύρο καπέλο.

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Οι Αρχές πιστεύουν ότι, μετά την έκρηξη, η ύποπτη διέφυγε πεζή προς τη γαλλική κοινότητα Μποζολέιγ (καθώς δεν υπάρχουν συνοριακοί έλεγχοι με τη Γαλλία) και στη συνέχεια φέρεται να κατευθύνθηκε προς την Ιταλία με τη βοήθεια συνεργών.

Για τον εντοπισμό της έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης καθώς και «Ερυθρά Αγγελία» από την Ιντερπόλ, ενώ η ύποπτη θεωρείται «οπλισμένη και επικίνδυνη». ﻿

Οι δικαστικές αρχές τόσο στη Γαλλία όσο και στο Μονακό έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα για «απόπειρα δολοφονίας», «τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο δρόμο με εγκληματική πρόθεση» και «εγκληματική συνωμοσία».

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Σχέσεις με τον υπόκοσμο

Η βομβιστική επίθεση προκάλεσε σοκ στο Μονακό, το οποίο αποτελεί τον παράδεισο των υπερπλουσίων του κόσμου.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε σοβαρά ο Ουκρανός επιχειρηματίας, ο 13χρονος γιος του και η σύντροφός του, Άννα Νασόμπινα, η οποία υπέστη ακρωτηριασμό των κάτω άκρων.

Η Άννα Νασόμπινα έχασε τα δυο της πόδια στην έκρηξη και παλεύει να κρατηθεί στη ζωή

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O επιχειρηματίας Βαντίμ Ερμολάεφ, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Ουκρανία, δίνει μάχη για τη ζωή του σε νοσοκομείο της Νίκαιας

Ο Ερμολάεφ, κυπριακής υπηκοότητας και κάτοικος του Μονακό τουλάχιστον από το 2021, υπόκειται από τον Δεκέμβριο του 2023 σε κυρώσεις από την Ουκρανία λόγω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων (κυρίως στον τομέα του αλκοόλ) στην Κριμαία, η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία.

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Oι ερευνητές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια πίσω από την απόπειρα δολοφονίας, με πιο πιθανό την εμπλοκή του οργανωμένου εγκλήματος, δηλαδή η επίθεση εναντίον του να ήταν μαφιόζικο ξεκαθάρισμα λογαριασμών και όχι χτύπημα με πολιτικά κίνητρα.

Μάλιστα, μια πηγή ανέφερε στο AFP ότι θα υπήρχε «ουρά» από ανθρώπους που θα ήθελαν να πυροβολήσουν τον μεγιστάνα των κατασκευών στο Ντνίπρο, τη βιομηχανική πόλη της Ουκρανίας όπου απέκτησε την περιουσία του.

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