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Την ταυτοποίηση του δράστη που είχε τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό, ανακοίνωσε η αστυνομία 48 ώρες μετά την έκρηξη με παγιδευμένο δέμα όπου τραυματίστηκαν τρία άτομα ανάμεσά τους και ένας 13χρονος.

Οι γαλλικές Αρχές εξετάζουν κάθε εύρημα που θα τους οδηγήσει στον ή τους δράστες της απόπειρας δολοφονίας του Βαντίμ Ερμολάεφ. Μάλιστα, έχει ενεργοποιηθεί διεθνές ένταλμα για τη σύλληψή του μετά από αίτημα της δικαστικής αρχής του Μονακό.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το BFMTV, το άτομο που φέρεται να τοποθέτησε την βόμβα είχε πραγματοποιήσει αρκετές αποστολές αναγνώρισης την ημέρα του περιστατικού.

Λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Δευτέρας, ο ύποπτος φέρεται να εντόπισε την ουκρανική οικογένεια στη γειτονιά γύρω από την Place des Moulins και να αποφάσισε να την ακολουθήσει.

Στη συνέχεια, τους πρόλαβε και περπάτησε περίπου δέκα μέτρα μπροστά τους. Μόλις έφτασε μπροστά από το κτίριο όπου διέμεναν, ανέβηκε τα τρία σκαλιά της εισόδου, άφησε μια σακούλα που περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό και αποχώρησε βιαστικά.

Από τις κάμερες ασφαλείας, οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι γύρισε για να βεβαιωθεί ότι η οικογένεια εισερχόταν στο κτίριο. Το 13χρονο αγόρι που τραυματίστηκε στην έκρηξη ήταν το πρώτο που μπήκε στην πολυτελή πολυκατοικία.

Λίγο αργότερα, όταν η Άννα Νασομπίνα, συνεργάτιδα του ολιγάρχη, πέρασε κοντά από τη σακούλα, ο ύποπτος φέρεται να ενεργοποίησε τον μηχανισμό εξ αποστάσεως, «χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο που μοιάζει με τηλεχειριστήριο», σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το BFMTV.

Η Άννα Νασομπίνα, σύντροφος του ολιγάρχη, παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ έχει υποβληθεί σε ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ερευνητές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια πίσω από την απόπειρα δολοφονίας: την εμπλοκή οργανωμένου εγκλήματος ή το ενδεχόμενο ξένης παρέμβασης.