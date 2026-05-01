Το Βαλένθια – Παναθηναϊκός για τα playoff της Euroleague θα μείνει αξέχαστο στους φίλους του «τριφυλλιού», καθώς το σπουδαίο καλάθι του Χέις-Ντέιβις στο φινάλε στέλνει τους «πράσινους» με το ένα πόδι στο Final Four της Αθήνας.

Ωστόσο, αν κάτι τράβηξε όλα τα βλέμματα ήταν το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για ένα φάουλ που δεν δόθηκε. Η Βαλένθια έστειλε την Αστυνομία στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος απάντησε άμεσα για το περιστατικό που σημειώθηκε, χαρακτηρίζοντας μάλιστα «ψεύτη» τον Πέδρο Μαρτίνεθ, τον προπονητή των Ισπανών.

Πιο συγκεκριμένα, με δύο βίντεο που ανάρτησε στο Instagram απάντησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στις δηλώσεις και την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, μετά το τέλος της αναμέτρησης της Πέμπτης. Το παιχνίδι έληξε με νίκη του Παναθηναϊκού στη δεύτερη εντός έδρας αναμέτρηση της ισπανικής ομάδας, με σκορ 105-107 στην παράταση, αποτέλεσμα που δίνει προβάδισμα δύο νικών στους «πράσινους» στη σειρά και τους φέρνει πιο κοντά στην πρόκριση στο Final Four της Euroleague.

«Ψεύτης» ο Πέδρο Μαρτίνεθ

Στα βίντεο που δημοσίευσε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χαρακτηρίζει «ψεύτη» τον Ισπανό τεχνικό, ο οποίος είχε προηγουμένως δηλώσει ότι ο ίδιος ήταν «απαράδεκτος», υποστηρίζοντας πως προσέγγισε τη γραμματεία κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς και δίνει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.

Παράλληλα, απευθυνόμενος στον προπονητή της Βαλένθια, τον καλεί να μάθει να διαχειρίζεται τις ήττες, εφόσον επιθυμεί η ομάδα του να εξελιχθεί σε κορυφαίο σύνολο και όχι να μένει σε επίπεδο απλής ανταγωνιστικότητας. Ο ίδιος τον συγχαίρει για την πορεία και το έργο του στον ισπανικό σύλλογο, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην αγωνιστική του άνοδο, ωστόσο επιμένει ότι οι συγκεκριμένοι χαρακτηρισμοί προς το πρόσωπό του είναι αναληθείς.

Γιαννακόπουλος: «Δεν πλησίασα την γραμματεία, ζήτησα φάουλ»

Στο πρώτο του βίντεο, ο Γιαννακόπουλος αναφέρει ότι δεν πλησίασε ποτέ τη γραμματεία του αγώνα, αλλά βρισκόταν πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, εκφράζοντας απλώς τη δυσαρέσκειά του για μια φάση στην οποία θεωρεί ότι δεν δόθηκε φάουλ. Όπως σημειώνει, μετά από δύο ήττες της Βαλένθια δεν θεωρεί σωστό να γίνονται αναφορές στη διαιτησία, καλώντας σε ψυχραιμία και σεβασμό στη συνέχεια της σειράς.

Σε δεύτερη τοποθέτησή του, επικαλείται και το φύλλο αγώνα των διαιτητών, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά σε οποιοδήποτε περιστατικό που να επιβεβαιώνει τις καταγγελίες. Τονίζει ότι «ούτε οι διαιτητές δεν κατέγραψαν κάτι, γιατί απλώς δεν συνέβη τίποτα», επιμένοντας πως οι ισχυρισμοί του αντιπάλου προπονητή δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρεται στην εικόνα της σειράς των αγώνων, σημειώνοντας ότι ο Παναθηναϊκός έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα μετά τις δύο νίκες του. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η πορεία μιας μεγάλης ομάδας δεν κρίνεται μόνο από τις επιτυχίες, αλλά και από την ικανότητα να αποδέχεται τις ήττες χωρίς να μεταφέρει ευθύνες σε εξωτερικούς παράγοντες, καλώντας τη Βαλένθια να δείξει ανάλογη ωριμότητα.

Οι δηλώσεις Μαρτίνεθ

Αν και ο Πέδρο Μαρτίνεθ συνεχάρη τον Παναθηναϊκό για τη νίκη του και «για το πώς αγωνίστηκε, για το πώς σούταρε από το τρίποντο, για την άμυνά του», επιτέθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.



«Όμως ο πρόεδρός τους είναι απαράδεκτος. Είναι απαράδεκτος και δεν γίνεται η Euroleague να επιτρέπει σε ανθρώπους που πηγαίνουν κόντρα στις αξίες του αθλητισμού να δημιουργούν κακή ατμόσφαιρα. Πήγε μέχρι τη γραμματεία, ήταν απαράδεκτος και η Euroleague πρέπει να πάρει μέτρα» είπε αρχικά ο Ισπανός τεχνικός.

Με αφορμή, δε, την ένταση που δημιουργήθηκε στο τέλος του αγώνα με μια χειρονομία του Κέντρικ Ναν, ο Πέδρο Μαρτίνεθ επανήλθε στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού χωρίς να τον κατονομάζει.

«Υπήρξε μια πρόκληση από έναν παίκτη, εγώ δεν την είδα. Την είδαν όμως παίκτες που δεν αγωνίστηκαν. Δεν του δίνω μεγάλη σημασία. Καλύτερα να μην είχε συμβεί, αλλά όσοι βρίσκονται εκτός παρκέ το αντιλαμβάνονται διαφορετικά. Υπάρχει ένα πρόσωπο που προκαλεί συνεχώς και η Euroleague δεν μπορεί να επιτρέπει τέτοιους ανθρώπους» είπε ο Πέδρο Μαρτίνεθ.

Οι πανηγυρισμοί Ναν έφεραν νέα ένταση

Αμέσως μετά το σπουδαίο καλάθι του Χέις-Ντέιβις που χάρισε τη νίκη στο «τριφύλλι», ο Κέντρι Ναν πανηγύρισε έξαλλα το buzzer beater του συμπαίκτη του, με τους ανθρώπους της Βαλένθια να κατηγορούν τον Αμερικανό για άσεμνες χειρονομίες.

Μάλιστα, μπροστά στον πάγκο της Βαλένθια υπήρξε ένταση, καθώς οι Ισπανοί ζήτησαν τον λόγο από τον Ναν για τους έξαλλους πανηγυρισμούς αμέσως μετά το φινάλε. Ο Νογκές που ήταν εκτός αποστολής κυνήγησε τον Ναν μέχρι την φυσούνα, αλλά δεν πρόλαβε να τον φτάσει γιατί γλίστρησε.

