Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αντέδρασε έντονα στο άκουσμα της είδησης ότι ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ για την 14η αγωνιστική της Euroleague, αναβλήθηκε εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε ότι το κράτος πήρε την ευθύνη να αναβάλει την αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων», με τον ίδιο να αναρρωτιέται για την συγκεκριμένη απόφαση, λέγοντας χαρακτηριστικά «ποιος είναι ο λόγος ασφαλείας;».

Μάλιστα, σε στόρι που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Δ. Γιαννακόπουλος πρότεινε να δοθεί δωρεάν το ΟΑΚΑ στον Ολυμπιακό για να γίνει εκεί η αναμέτρηση με την Φενέρ. «Σοβαρά μιλάω. Ελάτε να παίξετε στο ΟΑΚΑ. Θα το κάνω δώρο».

Ο λόγος της οριστικής αναβολής στο Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ

Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ ήταν προγραμματισμένος για το βράδυ της Πέμπτης (4/12, 21:15) στο ΣΕΦ. Λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, που έπληξε από το πρωί τη νότια Ελλάδα, αλλά και την Αττική, η διοίκηση των Πειραιωτών ήταν σε διαρκή επικοινωνία με την Περιφέρεια, προκειμένου να ληφθεί η κατάλληλη απόφαση.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, περίπου κατά την ώρα λήξης της μπασκετικής αναμέτρησης, αναμένονταν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, γεγονός που οδήγησε τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση στην τελική απόφαση για οριστική αναβολή.

Όπως δήλωσε και ο ίδιος ο Γ. Βρούτσης, «μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας περί ακραίων καιρικών συνθηκών, δεν θα θέταμε σε καμία περίπτωση σε κίνδυνο είτε αθλητές είτε φιλάθλους. Προέχει η ασφάλειά τους. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να μπορεί να διαφωνήσει σε κάτι τέτοιο».

Πλημμύρισε το ΣΕΦ – Προβλήματα στην Ποσειδώνος

Η Πυροσβεστική κλήθηκε στο ΣΕΦ το απόγευμα της Πέμπτης για απάντληση υδάτων, καθώς εξωτερικά του φαληρικού γηπέδου είχαν συσσωρευτεί νερά, έπειτα από την κακοκαιρία που «έπληξε» την Αττική.

Φυσικά, αρκετά ήταν τα προβλήματα που άφησε πίσω η κακοκαιρία και σε κοντινές περιοχές, με πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ στο Μοσχάτο, έξω από τον σταθμό ΗΣΑΠ, ο δήμος επιστράτευσε κλαρκ και αγροτικό όχημα για την μεταφορά των πεζών από την μία πλευρά του δρόμου στην άλλη.

Προβλήματα εντοπίστηκαν το απόγευμα και στην λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς αρκετά αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν, ενώ τμήματα της λεωφόρου έκλεισαν, καθώς πλημμύρισαν από την σφοδρή βροχόπτωση.

Να σημειωθεί ότι η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112 για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην Αττική, που θα διαρκέσουν έως το μεσημέρι της Παρασκευής και κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.