Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τόσο την νότια Ελλάδα, όσο και την Αττική, έχουν φέρει προβληματισμό ενόψει του αγώνα της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Φενερμπαχτσέ στον Πειραιά.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει το βράδυ της Πέμπτης (4/12, 21:15), με την διοίκηση των Πειραιωτών να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Περιφέρεια Αττικής, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις.

Λόγω της κακοκαιρίας Byron, παρατηρούνται ήδη προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο παραλιακό μέτωπο, ενώ το απόγευμα υπήρξε και διακοπή της κυκλοφορίας σε ορισμένα τμήματα στην λεωφόρο Ποσειδώνος.

Περίπου στις 19:00, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112 στους πολίτες για έντονα καιρικά φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής (5/12) και τους κάλεσε να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στην Αττική.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Ολυμπιακός λαμβάνοντας υπόψιν τις προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα κατά την διάρκεια του αγώνα με την Φενέρ, αλλά και μετά το τέλος της αναμέτρησης, είναι διαρκώς είναι διαρκώς σε επικοινωνία με την Περιφέρεια, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των φιλάθλων από και προς το Σ.Ε.Φ.