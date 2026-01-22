Ο Παναθηναϊκός με ήρωα τον Ζαρουρί στο 85′ πήρε μια πολύτιμη ισοπαλία στην Ουγγαρία κόντρα στην Φερεντσβάρος, έφτασε τους 11 βαθμούς και εξασφάλισε με αυτόν τον τρόπο την πρόκρισή του στα playoff του Europa League. Οι «πράσινοι» ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης, βρέθηκαν πίσω μετά το πέναλτι του Γιουσούφ, ωστόσο ο «κεραυνός» του Μαροκινού στο φινάλε έφερε το τελικό 1-1.

Το παιχνίδι:

Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και έφτασε μία «ανάσα» από το να ανοίξει το σκορ στο 11′. Πιο συγκεκριμένα, ο Σφιντέρσκι κουβάλησε την μπάλα για αρκετά μέτρα, μοίρασε δεξιά στον Πελίστρι, με τον εξτρέμ του «τριφυλλιού» να βγαίνει τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα της Φερεντσβάρος, αλλά το πλασέ του έφυγε ψηλά άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να απειλούν την εστία της Φερεντσβάρος και στο 28′ ο Πελίστρι βρέθηκε ξανά απέναντι από τον Γκροφ, μετά την εκπληκτική μπαλιά του Μπακασέτα, ωστόσο άνοιξε το κοντρόλ και ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων μπλόκαρε. Στο 36′ η Φερεντσβάρος απείλησε για πρώτη ουσιαστική φορά την άμυνα του «τριφυλλιού» με τον Λέβι να κινείται εκτός περιοχής, ωστόσο το σουτ που επιχείρησε πέρασε λίγο άουτ.

Πέναλτι ο Πάλμερ Μπράουν,1-0 η Φερεντσβάρος κόντρα στην ροή του αγώνα

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι «πράσινοι» συνέχισαν να δημιουργούν προβλήματα στην άμυνα των γηπεδούχων και έχασαν σημαντικές ευκαιρίες με τους Πάλμερ Μπράουν και Κυριακόπουλο, αλλά ο Γκροφ αντέδρασε σωστά και έστειλε την μπάλα κόρνερ και στις δύο περιπτώσεις.

Παρόλα αυτά, το χέρι του Πάλμερ Μπράουν μέσα στην περιοχή του Λαφόν έφερε πέναλτι για τους γηπεδούχους, με τον Γιουσούφ να σημαδεύει σωστά και την Φερεντσβάρος να ανοίγει το σκορ κόντρα στην ροή της αναμέτρησης.

Χρυσή αλλαγή ο Ζαρουρί

Με μία εκπληκτική ενέργεια, ο Ζαρουρί κινήθηκε έξω από την περιοχή της Φερεντσβάρος, έφερε την μπάλα στο αριστερό και με έναν «κεραυνό» δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Γκροφ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 για το «τριφύλλι» (86′). Ο Παναθηναϊκός έψαχνε αρκετά λεπτά το γκολ της ισοφάρισης, με τον Μαροκινό να αποδεικνύεται χρυσή αλλαγή για τον Μπενίτεθ, καθώς πέρασε στο παιχνίδι στο 74ο λεπτό.

Οι «πράσινοι» πήραν με αυτόν τον τρόπο έναν πολύτιμο βαθμό και εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στα playoff του Europa League, καθώς το 1-1 έμεινε μέχρι και το τέλος.

Οι συνθέσεις:

Φερεντσβάρος: (Ρόμπι Κιν) Γκροφ, Σισέ, Ραεμάκερες, Σαλάι, Μακρέκις, Λέβι (Ότβος 73′), Ρομάο, Κανικόβσκι, Καντού, Γιουσούφ (Ζοζέφ 80′), Ζακάριασεν

Παναθηναϊκός: (Ράφα Μπενίτεθ) Λαφόν, Τουμπά, Πάλμερ Μπράουν (Κώτσιρας 74′), Ίνγκασον, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σάντσες (Ζαρουρί 74′), Κυριακόπουλος (Πάντοβιτς 85′), Μπακασέτας, Πελίστρι, Σφιντέρσκι (Ταμπόρδα 90+2)

