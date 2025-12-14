Ο Παναθηναϊκός χωρίς να προβληματιστεί ιδιαίτερα, έκανε την δουλειά, κέρδισε 2-1 τον Βόλο στην Λ. Αλεξάνδρας για την 14η αγωνιστική της Super League και επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο σερί ισοπαλίες σε Ελλάδα και Ευρώπη με Λάρισα και Βικτόρια Πλζεν. Το «τριφύλλι» άνοιξε το σκορ με το εντυπωσιακό γκολ του Ντέσερς, ενώ ο Μπακασέτας διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του από την άσπρη βούλα. Ο Βόλος μείωσε προσωρινά με τον Κόμπα, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ο Λαφόν απέκρουσε το πέναλτι του Λάμπρου.

Το παιχνίδι:

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και χάρη στον εξαιρετικό Ντέσερς πήρε το προβάδισμα με το «καλημέρα». Σε μία φάση που το «τριφύλλι» ανέβασε την πίεση στους αμυντικούς του Βόλου, η μπάλα κατέληξε στον 33χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος στα πρώτα του λεπτά συμμετοχής μετά τον τραυματισμό στην Βέρνη, πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ στο παραθυράκι του Σιαμπάνη, κάνοντας το 1-0.

Στην συνέχεια, ο ιδιαίτερα δραστήριος κατά το ξεκίνημα της αναμέτρησης Ντέσερς, έπεσε μέσα στην μεγάλη περιοχή του Βόλου, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να δείχνει την άσπρη βούλα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπακασέτας, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να σημαδεύει σωστά για το 2-0 της ομάδας του (22′).

Γκολ από το πουθενά ο Βόλος

Ο Παναθηναϊκός χωρίς να έχει απειληθεί ιδιαίτερα, δέχτηκε ένα τέρμα κόντρα στην ροή της αναμέτρησεις, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Κόμπα έκανε το δυνατό σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε στον Σιώπη και κατέληξε στα δίχτυα του Λαφόν, με τον Βόλο να μειώνει σε 2-1.

Στοπ από τον Λαφόν, κράτησε το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός

Στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, ο Κώτσιρας σε μία διεκδίκηση στην μεγάλη περιοχή έριξε κάτω τον προσωπικό του αντίπαλο και ο διαιτητής υπέδειξε κατευθείαν το σημείο του πέναλτι. Ο Λάμπρου πήρε φόρα, ωστόσο ο Λαφόν έπεσε στην δεξιά του γωνία και απέκρουσε την μπάλα, κρατώντας τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ.

Ο Βόλος συνέχισε να ασκεί πίεση στην άμυνα του Παναθηναϊκού και στο 68′ ο Πίντσι με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή, έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το τέρμα. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τζούρισιτς στην πρώτη του προσπάθεια στον αγώνα, έπιασε ένα ωραίο σουτ από διαγώνια θέση το οποίο όμως έφυγε άουτ.

Στην συνέχεια δεν άλλαξε κάτι, με τον Παναθηναϊκό να μην απειλείται ιδιαίτερα και να κρατάει το υπέρ του 2-1, επιστρέφοντας στις νίκες μετά από τις δύο ισοπαλίες σε Λάρισα και ΟΑΚΑ με Βικτόρια Πλζεν.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός: (Ράφα Μπένιτεθ) Λαφόν, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κώτσιρας (Γέντβαι 76′), Σιώπης (Νίκας 94′), Τετέ (Τζούρισιτς 76′), Ζαρουρί, Μπακασέτας, Ντέσερς (Πάντοβιτς 70′)

Βόλος: (Χουάν Φεράντο) Σιαμπάνης, Μύγας (Τασιούρας 56′), Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Μαρτίνεθ, Κόμπα (Μπουζούκης 68′), Τσοκα, Χουανμπι, Λάμπρου, Μακνι (Πίντσι 56′)

