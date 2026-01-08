Ο Παναθηναϊκός (13-8) επέστρεψε στις νίκες με εμφατικό τρόπο κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια (10-11) για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Οι «πράσινοι» ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, ο Χολμς ήταν σχεδόν «διπλός», αλλά οπωσδήποτε κυρίαρχος σε άμυνα και επίθεση με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετικοί ήταν οι Ναν (21π.) και Ερναγκόμεζ (9 πόντοι, 8 ριμπάουντ).

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οι φίλοι του Παναθηναϊκού επιφύλαξαν θερμή ατμόσφαιρα τόσο για τους παίκτες της ομάδας, όσο και για τον Εργκίν Αταμάν, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο έμπρακτα την στήριξή τους, παρά τα δύο συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα στην έδρα τους με Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο.

Το παιχνίδι:

Με αρκετή ένταση, αλλά και παράπονα για την διαιτησία ξεκίνησε το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Ο Εργκίν Αταμάν δέχτηκε τεχνική ποινή με το «καλημέρα», ενώ οι δύο ομάδες έδωσαν έμφαση στην άμυνα κατά τα πρώτα λεπτά, γεγονός που κράτησε το σκορ σε χαμηλά επίπεδα (4-6, 6′). Στην συνέχεια, το «τριφύλλι» έπαιξε με μεγαλύτερη συγκέντρωση στην επίθεση και μέσα σε δύο λεπτά έκανε το +7 (20-13, 9′), με τους Ερναγκόμεζ (5π.) και Όσμαν να δίνουν λύσεις από μακριά.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά καλός στην άμυνα, αναγκάζοντας τους παίκτες της Βίρτους να πάρουν σουτ υπό κακές προυποθέσεις, με την διαφορά να φτάνει γρήγορα σε διψήφιο νούμερο (27-15, 14′). Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν προσωρινά (31-27) με τους Έντουαρτς (10π.), Παγιόλα (6π.) να δημιουργούν «ρήγματα» στην άμυνα, ωστόσο ο Παναθηναϊκός αντέδρασε με τους Ερναγκόμεζ (7π.) και Σλούκα, κάνοντας γρήγορο 5-0 σερί (36-27, 17′).

«Ξέσπασμα» στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός – Κυρίαρχος Χολμς

Στην τρίτη περίοδο, η φανταστική άμυνα ψηλά του Ερναγκόμεζ αποτέλεσε έναυσμα αντεπίθεσης για τους «πράσινους». Ο Ναν έτρεξε ταχύτατα στο ανοιχτό γήπεδο για να προλάβει την μπάλα, την πέταξε στον Σορτς και εκείνος την ύψωσε για τον Χολμς (14 πόντοι, 8 ριμπάουντ), με τον Αμερικανό να είναι κυρίαρχος και να καρφώνει εντυπωσιακά, ξεσηκώνοντας το ΟΑΚΑ.

Αμέσως μετά, ακόμα μία σπουδαία άμυνα από τους παίκτες του Αταμάν οδήγησαν σε νέο αιφνιδιασμό, με τον Ναν (13π.) να παίρνει «μπρος» και την διαφορά να φτάνει ξανά σε διψήφιο νούμερο (48-37, 25′).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Βίρτους προσπάθησε να κατεβάσει την διαφορά και τα κατάφερε μετά το τρίποντο του Τέιλορ (59-53). Ο Ρογκαβόπουλος (7π.) όμως απάντησε άμεσα από μακριά, ενώ με νέα ωραία προσπάθεια σκόραρε ξανά, αυξάνοντας και πάλι την διαφορά για την ομάδα του (66-53, 32′).

Ο Παναθηναϊκός διατήρησε την μεγάλη διαφορά που απέκτησε νωρίτερα, ενώ στην επιθετική εξίσωση μπήκαν και οι υπόλοιποι, μεταξύ των οποίων και ο Γκραντ. Ο Ναν (21π.) συνέχισε να προσφέρει λύσεις στο σκοράρισμα και οι λύσεις έρχονταν από παντού. Όπως είναι φυσικό, η Βίρτους δεν κατάφερε να επιστρέψει στο ματς και το «τριφύλλι» έφτασε σε μία σημαντική νίκη, που προσφέρει δίχως αμφιβολία ψυχολογία στο πράσινο «στρατόπεδο».

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 39-33, 56-48, 84-71

Παναθηναϊκός: (Εργκίν Αταμάν) Σορτς 4, Όσμαν 11, Χολμς 16, Σλούκας 5, Ρογκαβόπουλος 7, Σαμοντούροφ, Γκραντ7 , Ναν 21, Φαρίντ 2, Ερναγκόμεζ 9, Γιούρτσεβεν 2

Βίρτους Μπολόνια: (Ντούσκο Ιβάνοβιτς) Έντουαρτς 24, Παγιόλα 6, Νιανγκ, Σμάιλαγκιτς 2, Τέιλορ 6, Άλστον, Χάκετ 6, Μόργκαν 12, Τζάλοου 3, Ντιουφ 2, Ακέλε 10

