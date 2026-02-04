Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από την Ντουμπάι στο παιχνίδι – «θρίλερ» της 26ης αγωνιστικής της Euroleague και μετά το τέλος του αγώνα, ακολούθησε έντονο φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στον προπονητή των «ερυθρόλευκων», Γιώργο Μπαρτζώκα και φιλάθλους του «τριφυλλιού». Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας τον προπονητή των Πειραιωτών «νάνο», ενώ προανήγγειλε νομικές ενέργειες για το φραστικό περιστατικό που σημειώθηκε στις εξέδρες της Coca Cola Arena.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το τέλος του αγώνα με την Ντουμπάι, ο προπονητής του Ολυμπιακού κατευθύνθηκε στις εξέδρες του γηπέδου και διαπληκτίστηκε έντονα με κάποιους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι τον έβριζαν κατά την έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο Γ. Μπαρτζώκας έγινε έξαλλος, σκαρφάλωσε στα κάγκελα και απαίτησε από τους φίλους του «τριφυλλιού» να έρθουν στο μέρος του. Ο Έλληνας τεχνικός άρχισε να βρίζει τον έναν εξ αυτών, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επιτέθηκε με ύβρεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Θαυμάστε τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τον προπονητή μιας ιστορικής ομάδας, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της Dubai BC με τον Ολυμπιακό να υβρίζει χυδαία Έλληνες φιλάθλους σε γήπεδο του εξωτερικού.

Ο κ. Μπαρτζώκας αλλόφρων και σκαρφαλωμένος στα κάγκελα του γηπέδου φώναζε, μεταξύ άλλων, σε έναν φίλαθλο: “Σας γαμάω όλους βαζέλες”, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να προσβάλει τον Παναθηναϊκό και τα εκατομμύρια των φιλάθλων του ανήμερα των 118ων γενεθλίων του κορυφαίου Συλλόγου της Ελλάδας και όχι μόνο.

Κανένας “νάνος” δεν έχει το δικαίωμα να πιάνει τον Παναθηναϊκό στο στόμα του, τον Παναθηναϊκό των 7 ευρωπαϊκών τροπαίων, του ενός Διηπειρωτικού, των 41 Πρωταθλημάτων και των 21 Κυπέλλων Ελλάδος, την ομάδα που έχει κατακτήσει όσους τίτλους έχουν όλοι οι άλλοι μαζί!

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στη συνέχεια έβρισε χυδαία και μια γυναίκα («Άντε γαμήσου μωρή πουτάνα»), η οποία “τόλμησε”, άκουσον άκουσον, να του ζητήσει να ηρεμήσει.

Κατά τα άλλα, η τόσο “ευαισθητοποιημένη” σε θέματα συμπεριφοράς ΚΑΕ Ολυμπιακός, που σπεύδει στις Αρχές για καθετί, αντί να καταδικάσει δημοσίως τον κ. Μπαρτζώκα για όσα εμετικά είπε και έκανε ενώπιον όλων στο Ντουμπάι ζήτησε από τη EuroLeague να βρει και να τιμωρήσει τον Έλληνα φίλαθλο από την κερκίδα των υποστηρικτών της ομάδας του που τον εξύβρισε (!). Πόση υποκρισία πια…

Το βέβαιο είναι ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR υπηρετώντας τα εκατομμύρια των φιλάθλων της και σεβόμενη τη λαμπρή ιστορία της θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, προκειμένου ο κ. Μπαρτζώκας να τιμωρηθεί παραδειγματικά».

