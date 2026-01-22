Με σκόρερ τους Ζίβκοβιτς και Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ έφτασε σε μία σπουδαία νίκη κόντρα στην ισπανική Μπέτις, που τον φέρνει ένα βήμα από την πρόκριση στα playoff του Europa League. Ο «Δικέφαλος» ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, απειλήθηκε ελάχιστα και η είσοδος του Κωνσταντέλια στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε σημαντικό ρόλο.

Το παιχνίδι:

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και οι δύο ομάδες έδειχναν να δίνουν έμφαση στην άμυνα και στο να μην αφήνουν χώρους. Στο 20′ από την εξαιρετική συνεργασία Τάισον, Ζίβκοβιτς και Πέλκα, η μπάλα έφτασε στον Έλληνα επιθετικό του ΠΑΟΚ, ο οποίος έπιασε ένα σουτ στην κίνηση, αλλά η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ.

Στην συνέχεια, η Μπέτις πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, κλείνοντας τον ΠΑΟΚ στην περιοχή του. Στο 30′ ο Ρουιμπάλ βρέθηκε στην περιοχή του «Δικέφαλου» και με το δεξί επιχείρησε ένα δυνατό σουτ, αναγκάζοντας τον Τσιφτσή να διώξει την μπάλα κόρνερ. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, φτάνοντας αρκετές φορές στην περιοχή της Μπέτις. Στο 37′ ο Μπάμπα έκανε το γύρισμα από αριστερά, με τον Γιακουμάκη να πιάνει το τακουνάκι και την μπάλα να περνάει παράλληλα από την εστία του Λόπεζ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο προπονητής του ΠΑΟΚ έριξε στο παιχνίδι τον Κωνσταντέλια και αμέσως ο «Δικέφαλος» βελτιώθηκε αισθητά στο επιθετικό κομμάτι. Στο 60′ ο Ζίβκοβιτς γύρισε επικίνδυνα την μπάλα από δεξιά, με τον Γιακουμάκη να την βρίσκει ελάχιστα και να την στέλνει άουτ.

Το άξιζε και το έβαλε ο ΠΑΟΚ

Ο ιδιαίτερα δραστήριος Κωνσταντέλιας βρέθηκε για ακόμα μια φορά στην περιοχή της Μπέτις, έβγαλε έξω για τον Μειτέ, εκείνος με έξυπνο τρόπο την μοίρασε στον Γιακουμάκη, με τον Έλληνα φορ να γυρίζει εξαιρετικά την μπάλα στον Ζίβκοβιτς και τον Σέρβο να σκοράρει με κεφαλιά σε κενή εστία, κάνοντας το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Να σημειωθεί ότι οι γηπεδούχοι δεν απειλήθηκαν στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου και έφταναν συχνά στην περιοχή του Λόπεζ, αξίζοντας δίχως αμφιβολία το συγκεκριμένο γκολ.

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε και δεύτερο γκολ με τον Οζντόεφ, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να το ακυρώνει καθώς ο Ρώσος ήταν ελάχιστα οφσάιντ, ενώ ο Τάισον παραλίγο να σκοράρει μετά την πάσα του Κωνσταντέλια και τον Λόπεζ να διώχνει σε κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης και μετά το κόρνερ των γηπεδούχων, ο Κωνσταντέλιας «τσίμπησε» την μπάλα από τον Μοράντεζ, ο οποίος «γκρέμισε» κάτω τον Έλληνα εξτρέμ, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Γιακουμάκης, με τον σέντερ φορ του ΠΑΟΚ να σημαδεύει σωστά, κάνοντας το 2-0 για την ομάδα του, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Οι γηπεδούχοι κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το φινάλε, με αυτόν τον τρόπο είναι ένα βήμα από την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League και θα τα δώσουν όλα την επόμενη εβδομάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Λυών.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ: (Ρασβάν Λουτσέσκου) Τσιφτσής, Κένι, Κεζντιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (Καμαρά 89′), Μειτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (Κωνσταντέλιας 55′), Τάισον (Ντεσπόντοφ 83′), Γιακουμάκης (Μύθου 89′)

Μπέτις: (Μάνουελ Πελεγκρίνι) Λόπεζ, Ορτιζ, Γιορέντε, Γκόμεζ, Ροντρίγκεζ, Αλτιμίρα (Ρόκα 62′), Φορνάλς (Λο Σέλσο 62′), Ντεόσα, Γκαρσία (Μοράντε 68′), Ρουιμπαλ (Ελζαζούλι), Αβιλα

